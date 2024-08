Smartfony rządzą fotografią. Tak to wygląda w Polsce

W erze cyfrowej, gdzie każdy moment może zostać uwieczniony i podzielony z całym światem w ułamku sekundy, fotografia mobilna stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia.

19 sierpnia 2024 roku obchodzony jest Światowy Dzień Fotografii, który został ustanowiony na cześć wynalezienia dagerotypii w 1839 roku. To dobra okazja, by zobaczyć, jakie są trendy fotograficzne w Polsce. Jak się okazuje, większość z 5 miliardów zdjęć robionych każdego dnia na świecie pochodzi z aparatów w smartfonach. Nasz kraj się pod tym względem wiele nie różni.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Huawei, aż 93% Polaków robi zdjęcia przy użyciu telefonów komórkowych, podczas gdy tylko 41% korzysta z tradycyjnych aparatów, a 12% z tabletów. Największy odsetek fotografujących z użyciem smartfonów odnotowano wśród osób poniżej 24. roku życia, gdzie odsetek ten wynosi aż 97%.

Fotografia stała się codziennością, szczególnie dla młodszych pokoleń. Aż 36% osób w wieku poniżej 24 lat robi zdjęcia każdego dnia. Jednak w starszych grupach wiekowych ta liczba znacząco spada: wśród osób w wieku 50 lat i starszych codzienne fotografowanie dotyczy zaledwie 6%.

Kiedy przyjrzymy się temu, co najczęściej fotografujemy, zobaczymy pewne różnice zależne od wieku i płci. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety najczęściej fotografują krajobrazy i naturę, jednak panie częściej uwieczniają ważne momenty z życia, podczas gdy mężczyźni częściej fotografują wakacje i podróże. Co ciekawe, młodsze osoby częściej robią zdjęcia jedzenia – aż 54% osób poniżej 24 lat przyznaje się do tego rodzaju fotografii.

Mimo popularności fotografii mobilnej, nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości zdjęć. Tylko 36% użytkowników smartfonów jest zawsze w pełni zadowolona z efektów swoich działań. Problemy najczęściej pojawiają się przy fotografowaniu obiektów w ruchu (co stanowi wyzwanie dla 45% respondentów), przy zdjęciach nocnych (41%) oraz przy użyciu zoomu (30%).

Fotografia mobilna, choć już teraz powszechna, wciąż ma przed sobą wiele możliwości rozwoju. Obecne trendy pokazują, że to właśnie smartfony będą nadal dominować w tej dziedzinie, a producenci będą musieli sprostać rosnącym oczekiwaniom użytkowników.

Zobacz: Fotopojedynek Huawei vs Samsung. Która Ultra lepsza?

Zobacz: Huawei Pura 70 Ultra – test króla fotografii mobilnej

Ankieta Najczęściej robisz zdjęcia przy użyciu: Smartfonu Tabletu Tradycyjnego aparatu fotograficznego Innego urządzenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei