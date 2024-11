Robisz tak w trakcie logowania? Lepiej przestań

Oddział FBI w Atlancie ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy są w stanie włamać się na nasze konta e-mailowe nawet wtedy, gdy mamy na nich 2-stopniową weryfikację logowania.

Oszuści stosują różne metody, aby włamać się na nasze konta. Często sięgają po socjotechnikę, podając się za kogoś innego lub próbując skusić nas niesamowitymi zarobkami czy postraszyć nagłym zagrożeniem. Jednak tym razem wykorzystują inną metodę, która polega na kradzieży ciasteczek.

FBI ostrzega przed włamaniem

O sprawie napisał oddział FBI z Atlanty. Funkcjonariusze przestrzegają przed oszustwem, które polega na kradzieży ciasteczek, aby następnie za ich pomocą dostać się na nasze konta. Jest to możliwe za sprawą zaznaczenia opcja "pamiętaj mnie przez 30 dni" lub "pamiętaj mnie przy następnym logowaniu". Jeśli oszustom uda się ukraść pliki cookies, to mogą zalogować się na konto bez znajomości hasła i z pominięciem weryfikacji 2-etapowej.

Z tych powodów cyberprzestępcy coraz częściej koncentrują się na kradzieży plików cookie Remember-Me i wykorzystywaniu ich jako preferowanego sposobu uzyskiwania dostępu do poczty e-mail ofiary. Ofiary nieświadomie udostępniają swoje pliki cookie cyberprzestępcom, gdy odwiedzają podejrzane strony internetowe lub klikają linki phishingowe, które pobierają złośliwe oprogramowanie na ich komputer.

- informuje FBI.

Co w takim razie radzą eksperci FBI? Przede wszystkim zalecają, aby nie zaznaczać opcji zapamiętywania urządzeń na określonych czas. Radzą też, aby regularnie czyścić ciasteczka na swoim komputerze, a także sprawdzać historię logowania do poszczególnych serwisów. No i najważniejsze, pamiętajcie, aby nie klikać w podejrzane linki i nie wchodzić na szemrane strony internetowe.

