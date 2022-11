Poczta Polska ostrzega. Możesz stracić pieniądze

CERT Poczta Polska kolejny raz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod narodowego operatora. Wymierzona w klientów spółki akcja phishingowa nabiera szczególnego znaczenia w Black Friday, gdy zdecydowanie wzrasta liczba produktów kupowanych online.

Dziś Black Friday 2022, największe w roku święto zakupów i wyprzedaży. Z tej okazji na każdym kroku możemy się spotkać z rozmaitymi przecenami i innymi okazjami. Wiele rzeczy kupujemy przez Internet z dostawą do domu. Korzystają z tego również przestępcy, kusząc swoje ofiary tym, że nie każdy odbiera nadane do niego przesyłki. A co z takimi paczkami dzieje się później? Według oszustów, są one wystawiane na sprzedaż przez Pocztę Polską. A stąd już tylko krok do akcji phishingowej, mającej na celu kradzież naszych pieniędzy.

CERT Poczta Polska ostrzega, że wykryte działania socjotechniczne oszustów ukierunkowane są na wyłudzenie danych osobowych i kart płatniczych. W treści wprowadzających w błąd komunikatów, publikowanych w mediach społecznościowych, pojawia się fałszywa informacja dotycząca rzekomej odsprzedaży nieodebranych przez klientów paczek Poczty Polskiej. Przestępcy zachęcają do skorzystania z oferty i wpłaty niewielkiej kwoty (najczęściej od kilku do 20 zł) poprzez stronę, która wyłudza dane. Nieostrożny internauta może utracić środki zgromadzone na swoim rachunku, przekazując informacje o karcie płatniczej, a także login i hasło do bankowości internetowej.

Poczta Polska oczywiście nie prowadzi odsprzedaży niedoręczonych przesyłek. Operator nie prosi także poprzez wiadomości sms lub e-mail o dopłacenie do przesyłki. Oszuści w tym przypadku opierają swoją przestępczą działalność na niewiedzy ludzi.

Kreatywność oszustów potrafi zaskakiwać, jednak prawie zawsze najlepszym remedium na tego typu akcje phishingowe jest zdrowy rozsądek i ostrożność. Jeżeli widzimy w Internecie krzykliwy szyld, zachęcający do odebrania paczki z atrakcyjną zawartością za symboliczną kwotę, to zadajmy sobie wpierw pytanie, czy w świecie rzeczywistym takie okazje się zdarzają.

– powiedział Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Poczta Polska apeluje, by w przypadku otrzymania wiadomości e-mail czy SMS, zawierających linki wskazujące na oszustwo, szczególnie te łudząco przypominające adres jedynej oficjalnej domeny spółki, przesłać informację o tym fakcie do zespołu cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej pod adresem incydent@poczta-polska.pl. Jednocześnie narodowy operator przypomina, że warto się stosować do poniższych zasad:

uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w e-mailach jak i SMS-em,

nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców.

nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont,

uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo,

niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie,

używaj oprogramowania antywirusowego, sprawdzaj jego aktualność i instaluj aktualizacje oraz skanuj regularnie komputer,

regularnie zmieniaj hasła i dbaj o ich odpowiednią „siłę” nie używając haseł typu: 12345, QWERTY, imię, data urodzenia, Zima2022.

Zobacz: Bank BNP Paribas da złodziejom po łapach. Ujawniono detale

Zobacz: Nieznany numer zadzwonił. Polka oddała wszystkie oszczędności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Poczta Polska