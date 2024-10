Nowa cyberpułapka. Uważaj na maile o naruszeniu praw autorskich

Uważaj na wiadomości e-mail informujące o naruszeniu praw autorskich. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje zajmujące się ochroną własności intelektualnej i rozsyłają fałszywe powiadomienia, które zawierają linki do pobrania złośliwego oprogramowania.

Na czym polega atak?

Ofiara otrzymuje e-mail z informacją o rzekomym naruszeniu praw autorskich. Wiadomość zawiera wezwanie do usunięcia treści z Facebooka i zachęca do pobrania pliku PDF ze szczegółami. W rzeczywistości link prowadzi do archiwum ZIP ze złośliwym oprogramowaniem.

Kliknięcie linku spowoduje pobranie archiwum ZIP, które niewiele ma wspólnego z obiecanym dokumentem. Po rozpakowaniu i otworzeniu znajdujących się tam plików, zostanie uruchomione złośliwe oprogramowanie, które stanowi zagrożenie zarówno dla Twojej prywatności, jak i kont oraz pieniędzy! Może śledzić Twoją aktywność, wykradać z urządzenia dane logowania i inne informacje. Co gorsze, po odpaleniu plików, pozornie nic się nie dzieje i możemy nawet nie zauważyć, że podejrzane skrypty już działają na naszym urządzeniu.

– ostrzega Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa

Pobranie i uruchomienie plików z fałszywego e-maila może mieć poważne konsekwencje. Złośliwe oprogramowanie może śledzić aktywność użytkownika, wykradać dane logowania, a nawet przejąć kontrolę nad komputerem.

Co zawierał podejrzany plik?

Eksperci zidentyfikowali w nim między innymi:

RAT (Remote Access Trojan) – umożliwia hakerom zdalny dostęp do zainfekowanego komputera i kradzież danych, podglądanie za pomocą kamery, a nawet rejestrowanie naciskanych klawiszy,

(Remote Access Trojan) – umożliwia hakerom zdalny dostęp do zainfekowanego komputera i kradzież danych, podglądanie za pomocą kamery, a nawet rejestrowanie naciskanych klawiszy, Stealer – oprogramowanie zaprojektowane do kradzieży haseł, danych logowania, informacji z portfeli kryptowalut, plików i danych dotyczących płatności online.

Jak się chronić?

Zachowaj ostrożność. Nie pobieraj i nie uruchamiaj załączników z podejrzanych e-maili.

Nie pobieraj i nie uruchamiaj załączników z podejrzanych e-maili. Sprawdź nadawcę. Upewnij się, że wiadomość pochodzi z zaufanego źródła.

Upewnij się, że wiadomość pochodzi z zaufanego źródła. Zwracaj uwagę na treść. Błędy językowe, nieprofesjonalny język i żądania natychmiastowej reakcji powinny wzbudzić Twoje podejrzenia.

Błędy językowe, nieprofesjonalny język i żądania natychmiastowej reakcji powinny wzbudzić Twoje podejrzenia. Oznacz niebezpieczne e-maile jako SPAM.

Jeśli padłeś ofiarą ataku:

odłącz komputer od Internetu,

zmień hasła do swoich kont,

przeskanuj komputer programem antywirusowym,

monitoruj swoje konta bankowe i inne wrażliwe usługi.

Pamiętaj, że ostrożność i zdrowy rozsądek to najlepsza ochrona przed cyberatakami.

Zobacz: Korzystasz z Allegro? W ten przycisk lepiej nie klikaj

Zobacz: Kupujesz w Żabce? Rządowa agencja wydała pilne ostrzeżenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, CyberRescue

Źródło tekstu: CyberRescue