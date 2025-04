CMF Phone (2) nadchodzi. Nothing szykuje ulepszony aparat w budżetowcu

Sprzęt

Wygląda na to, że firma Nothing nie zamierza zwalniać tempa w 2025 roku. Zaledwie kilka tygodni po premierze modeli Phone (3a) i Phone (3a) Pro, firma zaczęła publikować zapowiedzi kolejnego produktu swojej submarki CMF, skupionej na bardziej przystępnych cenowo urządzeniach. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący CMF Phone (2) skupi się na poprawie elementu, który był najsłabszym punktem jego poprzednika – aparatu fotograficznego.