Przelał oszustowi 43 000 zł. Sprawdź, co się stało później

40-letni mieszkaniec powiatu ryckiego może mówić o szczęściu. Mógł stracić 43 tysiące złotych, ale oszust popełnił bład.

Oszuści wciąż chcą się dorobić cudzym kosztem i czyhają na pieniądze Polaków (i nie tylko). Ofiarą jednego z nich, podającego się za pracownika banku, mógł paść 40-latek z powiatu ryckiego. W piątkowy poranek, 4 sierpnia 2023 roku, powiadomił on policjantów, że próbowano go oszukać na kwotę blisko 43 tysięcy złotych. Z relacji niedoszłego pokrzywdzonego wynikało, że tego dnia skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna ze wschodnim akcentem. Twierdził on, że został złożony wniosek o udzielenie kredytu w kwocie 10 tysięcy złotych na dane pokrzywdzonego. Oświadczył również, że do bankowości internetowej 40-latka miał się ktoś logować z miejscowości Gdańsk.

Według „pracownika banku” konieczne było zabezpieczenie pozostałych pieniędzy. Oszust nakłonił mieszkańca powiatu ryckiego do przelania na podane przez siebie konto bankowe pieniędzy w kwocie prawie 43 tysięcy złotych.

Coś poszło nie tak

Krótko po tym, jak 40-latek wykonał przelew, zadzwonił do niego prawdziwy pracownik banku z informacją, że na koncie bankowym mężczyzny wykonywany jest przelew wychodzący i może być to działaniem oszusta. Pokrzywdzony udał się niezwłocznie do banku, aby zablokować rachunek bankowy. Tam się bardzo zdziwił, ponieważ okazało się, że pieniądze w całości wróciły na jego konto. Rachunek bankowy podany przez oszusta był błędny i pieniądze automatycznie zostały zwrócone do nadawcy przelewu.

Tym razem oszustom nie udało się wyłudzić pieniędzy. Wciąż jednak należy pamiętać, że skala oszustw metoda „na pracownika banku, urzędnika, policjanta, prokuratora” nadal jest duża. Tylko ostrożność i zasada ograniczonego zaufania w kontaktach z nieznajomymi może uchronić nas przed dużymi stratami.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl