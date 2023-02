Orange każe płacić za wymianę karty 3G? To oszustwo!

Orange Polska zapowiedział wyłączenie sieci 3G, co stało się pożywką dla oszustów. Próbują oni przekonać klientów pomarańczowego operatora, że wymiana karty SIM 3G na taką, która pozwala na korzystanie z sieci 4G i 5G jest płatna.

Orange Polska już niemal od roku informuje o planowanym wyłączeniu 3G. Niedawno jednak zaczęły pojawiać się związane z tym coraz konkretniejsze terminy. Wiadomo na przykład, że cały proces rozpocznie się w 2024 roku. Tymczasem hasło „wymiana karty 3G” stało się nowym sposobem na zarobek dla oszustów.

Płatna wymiana karty 3G?

Jedna z klientek pomarańczowego operatora odbyła interesującą rozmowę. Zadzwoniono do niej spod numeru 502 224 686 z informacją, że ze względu na nadchodzące zmiany czeka ją płatna wymiana karty 3G na obsługującą technologię VoLTE. Rozmówca dodał, że koszt wymiany to aż 85 zł. Według jego słów, kwotę tę można zapłacić kurierowi przy odbiorze lub doliczyć do faktury. I tu pojawia się pytanie, co w przypadku, gdyby klientka Orange stwierdziła, że doliczy opłatę do faktury. W systemach Orange Polska nie ma żadnych informacji o rzekomej wymianie.

Zerknijmy zatem na numer 502 224 686. Prefiks może sugerować, że to numer w Orange. Jednak odpytanie bazy UKE wykazuje, że operatorem numeru 502224686 jest ST LINE Sp. z o.o. Sp. k. (RPT: 12096). Szybkie wyszukiwanie w Google wskazuje, że jest to MVNO, prowadzony przez właściciela serwisu www.supervoip.pl. Oczywiście nie mamy żadnych uwag do operatora numeru. U każdego zdarzają się czarne owce, nadużywające zaufania (a im większy operator, tym większe stado).

Nie daj się oszukać!

Jak zawsze, gdy ktoś obcy chce od Ciebie pieniądze – nie ufaj mu. Wymiana karty 3G to teraz „nośny” temat, który wykorzystują oszuści dzwoniąc na losowe numery w pomarańczowej sieci. Osoba używająca podanego wcześniej numeru (niewykluczone jest też używanie innych numerów przez oszusta) prawdopodobnie liczy na to, że trafi na kogoś mniej świadomego. Jeśli więc kojarzysz kogoś, kto mógłby się nabrać, po przeczytaniu tego tekstu zadzwoń do tej osoby i ją ostrzeż.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoja karta SIM będzie działać po wyłączeniu 3G, czy obsługuje VoLTE, zadzwoń na infolinię Orange lub udaj się do najbliższego salonu operatora. Jeśli możesz wybrać tę drugą opcję i na miejscu okaże się, że wymiana karty 3G faktycznie jest potrzebna – od razu taką otrzymasz. I nie, nie będzie to kosztować 85 zł.

