Pułapka w Google. Wpisujesz znane hasło i cię mają

Cyberprzestępcy wykorzystują sieć reklamową Google Ads do rozprowadzania szkodliwego oprogramowania. W efekcie nawet na stronie z wynikami wyszukiwarki Google – zdawałoby się najbezpieczniejszym miejscu w internecie – można wejść w pułapkę. Jeśli zabrniesz za daleko, ściągniesz sobie na komputer szkodliwy program, możesz stracić dane i pieniądze.

Dzięki analizie Elastic Labs wiemy, jak może wyglądać fałszywa reklama. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od propozycji pobrania autentycznego programu. W pośpiechu można nie zauważyć, że nie kieruje do autentycznej strony dewelopera. W przytoczonym przykładzie z programem AnyDesk mamy adres https://www.amydecke[.]website zamiast https://www.anydesk[.]com. Tylko kto by pamiętał wszystkie adresy stron programów?

Strona, do której kieruje reklama, jest łudząco podobna do autentycznej strony pobierania programu AnyDesk. Osoba, która nie przeanalizowała adresu strony, raczej się nie zorientuje, że stoi na krawędzi przepaści.

Jak łatwo się domyślić, przycisk pobierania kieruje do instalatora z nieprzyjemną niespodzianką. Co ciekawe, sam plik MSI wydaje się „czysty” i antywirusy nie zgłaszają zagrożenia. Dla niepoznaki oczywiście zainstalowany zostanie pożądany program. W instalatorze jest jednak podejrzany skrypt, który ściąga jeszcze bardziej podejrzaną bibliotekę DLL.

Can confirm.

While VirusTotal gives the resulting MSI 0 detections, it is indeed sketchy, attempting to download a DLL from download-cdn[.]com, which would get executed with SYSTEM privileges.https://t.co/zg5e20IucZ pic.twitter.com/wPeUqKeQ8s