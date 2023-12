Numer 323570069 znów wydzwania. Ostrzegamy

Do Polaków wydzwania nieznany numer 32 357 00 69. Osoba dzwoniąca twierdzi, że jest pracownikiem banku ING.

Numer 32 357 00 69 to numer stacjonarny, pochodzący z obszaru Katowickiego. Co ciekawe, to rzeczywiście numer infolinii ING Banku Śląskiego. Cyberprzestępcy wykorzystują którąś z technik pozwalających udawać, że dzwonią z innego numeru, niż ma to miejsce naprawdę.

Podszywają się pod ING Bank Śląski. Nawet numer się zgadza

Osoby, które odebrały połączenie, podają spójne informacje na temat tego numeru. Dzwoni zwykle kobieta, podająca się za pracowniczkę ING Banku Śląskiego, często mówiąc przy tym ze wschodnim akcentem lub w sposób zdradzający kiepską znajomość języka polskiego. Dzwoni z różnymi sprawami – a to w sprawie wziętej rzekomo pożyczki, a to by potwierdzić zablokowany wcześniej przelew. Oszuści namawiają też między innymi do założenia konta zapasowego w ING. Ponadto zdarza im się informować, że rozmowa jest nagrywana, ale nie czekają na zgodę rozmówcy albo zasypują trudnymi, długimi wypowiedziami.

Wszystko po to, by ofiara zainstalowała na swoim smartfonie aplikację, pozwalającą przekazywać ekran (na przykład Zoom). Dzięki temu są w stanie podejrzeć, jak potencjalna ofiara loguje się do banku (jeśli mają szczęście, wpisuje hasło na klawiaturze ekranowej) oraz odczytać jej dane, stan konta i tak dalej.

Kobieta z Bielska-Białej straciła 43 tys. zł

Warto tu przytoczyć przypadek z 2021 roku, opisany przez Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej. W sierpniu tego roku funkcjonariusze poinformowali o skutecznym ataku na Polkę z południa Polski. Kobieta zgodziła się zainstalować aplikację do śledzenia ekranu. W efekcie złodzieje wyczyścili jej konto – straciła 43 tysiące złotych.

Oszuści „na ING” nie działają od dziś, ale w ostatnich dniach ponownie są aktywni – sezon świąteczny i zakupowa gorączka sprzyjają takim działaniom. Potencjalne ofiary są bardziej roztargnione, zdenerwowane i zabiegane. Jeśli ten numer zadzwoni również do Ciebie, rozsądne będzie, jeśli go nie odbierzesz. Powiadom też bliskich, bo nie ma co ryzykować. Po takim połączeniu najlepiej samemu zadzwonić na infolinię banku ING i tam ewentualnie zgłosić podejrzane działanie.

Źródło zdjęć: Freestocks, Shutterstock

Źródło tekstu: własne, Policja.pl