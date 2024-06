YouTube szykuje coś nowego. Chodzi o playlisty

Analiza kodu aplikacji YouTube w wersji beta wykazała, że Google pracuje nad nową funkcją. Chodzi o playlisty.

Zapewne większość użytkowników ma jakieś playlisty na YouTubie, czy to z ulubionymi piosenkami, poradnikami czy filmami o konkretnej tematyce. Przy tworzeniu takiej playlisty serwis automatycznie nadaje jej miniaturkę z pierwszego materiału, który dodamy. Jednak niedługo może się to zmienić.

YouTube zmienia playlisty

Analiza aplikacji YouTube for Android beta (v19.26.33) wykazała, że Google pracuje nad nową funkcją dla swojego serwisu z filmami. Fragmenty kodu sugerują, że wkrótce możemy otrzymać możliwość tworzenia własnych miniaturek do playlist. Wprowadziłoby to zdecydowanie większy porządek, ale też dałoby dużo szersze możliwości dla twórców treści.

Przecież na wielu kanałach YouTube również są gotowe playlisty, np. z jakiejś serii filmów lub o konkretnej tematyce. One również mają taką miniaturkę, jak jeden z dodanych do nich materiałów. Niedługo internetowi twórcy również mogą mieć na tym polu większą dowolność.

Na razie nie wiadomo, kiedy YouTube udostępni nową funkcję. Prace nad nią mogą zająć kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jednak cieszy fakt, że serwis pracuje nawet nad tak, wydawałoby się, drobnymi kwestiami.

Źródło zdjęć: Chayjitti Hongmanee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena