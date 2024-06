YouTube Premium będzie tańszy? Będą nowe pakiety

YouTube Premium może otrzymać nowe pakiety. Być może użytkownicy dostaną możliwość wykupienia tańszej subskrypcji bez reklam.

Google za wszelką cenę chce nakłonić użytkowników do wykupienia abonamentu YouTube Premium. Jeśli tego nie zrobisz, to musisz liczyć się z koniecznością oglądania reklam, które coraz trudniej blokować za pomocą wtyczek do przeglądarek. Wkrótce być może przestaną one mieć sens, bo YouTube szykuje nowe pakiety, a wśród nich być może też jakiś tańszy.

Nowe pakiety YouTube Premium

Na oficjalnym blogu Google jeden z pracowników YouTube'a — podpisany jako Hazel — przyznał, że trwają prace nad nowymi pakietami Premium. Nie zdradził przy tym żadnych szczegółów, ale jeden z fragmentów sugeruje, że jedna z opcji pozwoli na dzielenie się wersję bez reklam ze znajomymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić członkom więcej opcji planów, rozszerzając nasze istniejące oferty na więcej regionów, jednocześnie wprowadzając nowe plany i badając sposoby dzielenia się korzyściami ze znajomymi w przyszłości!

- napisał pracownik YouTube'a.

Osobiście wolałbym tańszy pakiet YouTube Premium, który byłby pozbawiony niektórych opcji, które są dla mnie zbędne. W ogóle nie korzystam z YouTube Music (mam od tego Spotify) i YouTube Kids (nie mam dzieci). Dlatego chętnie wykupiłbym pakiet, który pozwoliłby mi na oglądanie YouTube'a bez reklam i w wyższej jakości, ale w nieco niższej cenie niż obecnie.

Aktualnie YouTube Premium kosztuje w Polsce 25,99 zł dla pojedynczego użytkownika lub 46,99 zł w wersji rodzinnej (dla maksymalnie 6 osób). Dodatkowo studenci mogą wykupić pierwszy z pakietów za 14,99 zł.

