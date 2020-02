Wspólna aplikacja Microsoft Office na Androida obsługuje też telefony z dwoma ekranami

Wspólna aplikacja Microsoft Office zadebiutowała zarówno na Androidzie, jak i na iOS. Okazuje się, że jest ona w pełni przystosowana do debiutu na zginanych telefonach.

Wspólna aplikacja pakietu Microsoft Office nie tylko pozwala mieć pod ręką Worda, Excela i PowerPointa, ale zajmuje również o wiele mniej miejsca. Teraz okazuje się też, że jest jedną z pierwszych aplikacji stuprocentowo dostosowanych do obsługi dwóch wyświetlaczy naraz. Nie jest to przypadek. To część przygotowań Microsoftu do debiutu modelu Surface Duo, który będzie zginanym telefonem Microsoftu.

Pełna funkcjonalność nowej wspólnej aplikacji ujawniła się na modelu LG V60 ThinQ 5G. Na jednym z wyświetlaczy można mieć otwarty jeden dokument programu Word, a na kolejnym inny. Z jednej strony można pracować nad zestawieniem w Excelu, na drugim przeszukiwać pliki. Oczywiście, można tez pracować na obu ekranach nad jednym dokumentem. Do wyboru, do koloru. Dostosowanie aplikacji na dwa ekrany, to coś więcej niż tylko rozciągnięcie widoku. W tym celu Microsoft niedawno zaprezentował Surface Duo SDK Preview. To na pewno ułatwi pracę twórcom aplikacji.

Zobacz Zobacz Surface Duo na wideo. Ta idea ma naprawdę mnóstwo sensu

Zobacz Wspólna aplikacja Microsoft Office pojawia się oficjalnie też na iOS

Źródło tekstu: xda-developers, wł