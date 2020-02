Wspólna aplikacja Microsoft Office pojawia się oficjalnie też na iOS

Użytkownicy systemu Apple'a nie musieli czekać długo. Już chwilę po debiucie wspólnej aplikacji pakietu Office na Androida, Microsoft zaprezentował też wersję na iOS.

W listopadzie pisaliśmy, że Microsoft szykuje wspólną aplikację pakietu Office na Androida. Miała ona łączyć Worda, Excela, PowerPointa oraz notatki w jednym. Niewiele później pojawiła się tez wersja beta na iOS. Teraz jesteśmy natomiast świadkami premier obu aplikacji. Najpierw światło dzienne ujrzała wersja na system Google, teraz przyszła kolej na ten należący do Apple'a.

Microsoft kusi, że wspólna aplikacja ma te same funkcje co osobne, zajmuje jednak mniej miejsca. Twórcy zachwalają też możliwość tworzenia plików PDF ze zdjęć lub dokumentów z Worda, Excela i PowePointa. Możliwe jest też skanowanie kodów QR by otwierać linki i podpisywanie dokumentów przy użyciu odcisku palca. Programiści nie zapomnieli też o łatwym przesyłaniu plików pomiędzy telefonem i komputerem.

Wersja na iOS jest póki co dostępna jedynie na telefony. Właściciele wyłącznie iPadów muszą korzystać z połączonej aplikacji w wersji przeznaczonej na iPhone'y.

Źródło tekstu: breakingnews.fr, wł