Wiadomości Google będą jeszcze lepsze. Zniknie jedna z bolączek

Kogo z nas nie denerwuje niska jakość przesyłanych przez Google Wiadomości multimediów? To właśnie ten fakt mocno zniechęca do korzystania z komunikatora, przynajmniej jeśli chodzi o przesyłanie zdjęć. Całe szczęście, firma postanowiła w końcu nad tym popracować i dać użytkownikom wybór.

Niska jakość przesyłanych multimediów to coś, co powoduje, że przesiadamy się na WhatsApp'a lub innego komunikatora, jeśli chodzi o tą konkretną czynność. Dlatego cieszy nas każda informacja, mówiąca o tym, że Wiadomości Google zaczynają wdrażać rozwiązanie tego problemu.

Będziemy mieli wybór

W Wiadomościach Google w końcu pojawiła się nowa funkcja udostępniania multimediów w ich "oryginalnej jakości". Ustawienie to już jest dostępne w wersji beta aplikacji, co wskazuje, że jest szykowane do udostępnienia na szerszą skalę. Wybierając opcję, użytkownicy będą w końcu mogli udostępniać obrazy i filmy w pełnej rozdzielczości w czatach RCS.

O tym, że Wiadomości Google pracują nad tą funkcją już mówiono latem, ale wraz z udostępnieniem wersji beta, można spodziewać się tego ulepszenia już niebawem. Funkcja ta umożliwi wyświetlenie arkusza "Jakość multimediów" w prawym górnym rogu czatu. Tutaj znajdziemy dwie opcje do wyboru: zoptymalizowaną (czyli niższej rozdzielczości) oraz oryginalną jakość (w pełnej rozdzielczości).

Możliwość udostępniania multimediów w pełnej rozdzielczości jest tym, czego brakowało w Wiadomościach Google. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z większym wykorzystaniem danych i może potrwać dłużej niż wysyłanie skompresowanej wersji multimediów.

Źródło zdjęć: Vladimka production / Shutterstock.com

Źródło tekstu: androidauthority.com