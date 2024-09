WhatsApp z nowością. Niby drobiazg, a ułatwi życie

Mała rzecz, a cieszy. WhatsApp kontynuuje wprowadzanie niewielkich, ale ułatwiających korzystanie z komunikatora zmian. Po ulepszeniach wprowadzanych do aparatu, przyszła kolej na wiadomości.

Użytkownicy WhatsApp są ostatnio bardzo rozpieszczani przez firmę. Zaledwie wczoraj pisaliśmy o nowych funkcjach aparatu, dziś przyszła kolei na kolejne udogodnienie. Podobnie, jak w przypadku wspomnianego aparatu, nie jest to jakaś przełomowa opcja, ale drobiazg, który jednak może znacznie poprawić komfort korzystania z komunikatora. Zwłaszcza w świecie, kiedy każdy z nas jest zabiegany, a jednocześnie znajduje się na wielu grupach WhatsApp'owych.

Podgląd wersji roboczych

Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp otrzyma już wkrótce nową funkcję. To istne udogodnienie dla osób, które wysyłają dużą ilość wiadomości, ale lubią przy tym odpowiednio dobierać każde słowo. Podgląd wersji roboczych przed wysłaniem wiadomości już na poziomie listy czatów to coś, co się przyda wszystkim. Ten typ zmiany wpłynie, z pewnością, na wygodę korzystania z komunikatora i pozwoli użytkownikom wysyłać bardziej przemyślane treści. Jeśli wysyłamy wiadomości do wielu kontaktów, to funkcja ta pozwoli upewnić się, że treść będzie odpowiednio dobrana dla każdego nadawcy. Wiadomości mają też duże szanse trafić do nich we właściwym czasie.

Funkcja ta jest obecnie w fazie testów i mogą z niej korzystać wybrani użytkownicy, którzy zainstalowali najnowszą wersję WhatsAppa. W najbliższych dniach będzie trafiala do coraz to większego grona osób. Draft wiadomości znajdziemy w Menu.

Źródło zdjęć: Fabio Principe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo