WhatsApp pokombinował także dla wersji na iPhone'a

WhatsApp nie rzuca słów na wiatr. To, co było dostępne dla posiadaczy Androida, wkrótce będzie cieszyło także użytkowników iPhone'ów.

Chodzi o korzystanie z efektów połączeń AR oraz filtów twarzy, funkcjonalności, która nie konieczne spotkała się z uznaniem wśród branżowych znawców. WhatsApp jednak nie przejmuje się zbytnio głosami krytyki, ale obiecuje, że w nadchodzących tygodniach, wszystkie te funkcje staną się szeroko dostępne. Aktualizacja iOS 24.17.10.74, jest dostępna w TestFlight.

Jakie to nowości?

Przede wszystkim poprawa jakości rozmów wideo dla użytkowników oraz filtry, z których rozmówca będzie mógł korzystać w ich trakcie. To właśnie te dynamiczne filtry spotkały się z krytyką branży. To coś w rodzaju ozdobnika, który pomaga dostosować i ulepszyć wygląd użytkownika. Narzędzie do edycji tła pozwoli rozmawiającym rozmyć otoczenie lub zastąpić je gotowymi tłami. Ponadto, przełącznik trybu słabego światła poprawi widoczność w warunkach złego oświetlenia, umożliwiając skuteczną komunikację nawet bez dostępu naturalnego światła. Udostępnione zostanie także narzędzie do retuszu, aby wygładzić użytkownika podczas rozmów wideo.

Dostosowane ustawienia dla połączeń WhatsApp zostaną automatycznie zapisane, co ma na celu wyeliminowanie potrzeby ponownej konfiguracji dla kolejnego połączenia.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bussiness-standard.com, WABetainfo