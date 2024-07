Nowość w WhatsApp. Zadowoli tych, którzy nie cierpią gadania

WhatsApp szykuje nową, niezwykle przydatną funkcję dla użytkowników aplikacji w wersji na Androida. Wcześniej była ona dostępna już na iOS.

Użytkownicy Androida aż rok musieli czekać na funkcję, która od dawna dostępna jest na urządzeniach z systemem iOS. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Nowość wkrótce powinna się pojawić, bowiem już jest testowana w wersji beta komunikatora. O co chodzi?

Nowość w WhatsApp

Ta nowość to możliwość transkrypcji wiadomości głosowych na tekst. Jak już wspominałem, taka funkcja od mniej więcej roku jest dostępna na iOS, a teraz pojawiła się na Androidzie w aplikacji WhatsApp w wersji beta 2.24.15.5.

Na ten moment WhatsApp na Androida obsługuje dla tej funkcji ograniczoną liczbę języków. Na liście znajdują się angielski, hiszpański, portugalski (brazylijski), rosyjski oraz hindi. Jednak na urządzeniach Apple języków jest zdecydowanie więcej, więc do momentu pełnoprawnej premiery nowej funkcji powinny zostać dodane.

Co ważne, do obsługi transkrypcji wiadomości głosowych na tekst konieczne jest pobranie dodatkowej paczki danych. Funkcja w całości realizowana jest bezpośrednio na urządzeniu, więc nikt nie ma dostępu do wiadomości.

Transkrypcja wiadomości głosowych może być przydatna w momentach, w których akurat nie możemy odsłuchać tzw. głosówek, np. z powodu prywatności lub panującego hałasu. Aplikacja będzie mogła je przerobić na tekst, więc bez problemu będziemy mogli zapoznać się z wiadomością.

