WhatsApp: rząd Indii prosi o zachowanie starej polityki prywatności

WhatsApp został poproszony przez rząd Indii, by jednak nie zmieniać polityki prywatności. Tak, dożyliśmy czasów, w których rząd ogromnego kraju prosi o coś właścicieli aplikacji mobilnej.

Przypomnijmy o co chodzi. Komunikator WhatsApp, należący aktualnie do Facebooka, szykuje się do zmiany polityki prywatności. W efekcie więcej informacji o rozmowach mogłoby być wykorzystane przez Facebooka do profilowania reklam. Wyjątkiem jest Unia Europejska, gdzie taki eksport informacji nie zostanie wprowadzony.

WhatsApp miałby przekazywać metadane o rozmowach, a więc z kim, kiedy i gdzie rozmawiamy, a także awatary, obrazki grup i tym podobne. Komunikator miał wprowadzić zmiany już na początku lutego, ale sprzeciw użytkowników przekonał właścicieli aplikacji do opóźnienia działań.

WhatsApp dostał list od rządu Indii

Ministerstwo Elektroniki i Informatyki Indii wystosowało list do CEO WhatsAppa Willa Cathcarta. Pismo zawiera prośbę o wycofanie się z proponowanych zmian polityki prywatności. Dotyczy ona oczywiście tylko obywateli Indii, ale to wciąż 400 mln osób. Indie to największa baza użytkowników WhatsAppa na świecie oraz strategiczny rynek dla Facebooka. Amerykański gigant inwestuje między innymi w indyjskie telekomy, więc sprawa jest nader delikatna. Indie nie mogą zadziałać tak brutalnie, jak władze Turcji.

W liście padło kilka ważnych argumentów, w tym „preferencyjne” traktowanie obywateli Unii Europejskiej, gdzie polityka prywatności WhatsAppa zostanie bardziej restrykcyjna. Rząd Indii życzyłby sobie podobnego traktowania. Ponadto indyjskie władze chcą wyjaśnienia, jakie dane są zbierane, jak są udostępniane Facebookowi, czy stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników z Indii i czy może to być źródło nowych luk bezpieczeństwa.

