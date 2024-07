Żabka wyprzedza konkurencje. Nie zapyta cię wprost o wiek

Żabka wyprzedza konkurencję głównie w jednym aspekcie. Bardzo lubi wdrażać wszelkiego rodzaju innowacje. Teraz wymyśliła kolejne rozwiązanie palącego problemu - jak szybko i bez wyciągania zbyt wielu danych weryfikować wiek kupującego.

Od początku bieżącego roku, kasjer musi wyrazić akceptację nie tylko w przypadku sprzedaży alkoholu, ale także popularnych energetyków. Ale nie tylko to, przywołuje personel do pomocy podczas zakupów. Dochodzi do tego omyłkowo skasowany produkt, przedwczesne wyjście towaru z pojemnika itp. W Żabce cały czas myślą, nad sposobami skrócenia kolejek do kas samoobsługowych i skrócenia minut oczekiwania na pomoc. Myślą i wdrażają coraz to nowsze pomysły.

Uważaj, co kupujesz. Historia zakupów ma znaczenie

Żabka ma aż dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu. Pierwszy to metoda weryfikacji wieku kupującego z pomocą aplikacji. Podobne rozwiązanie testuje Lidl, ale Żabka podeszła do tej kwestii nieco inaczej. Wcale nie wymusza podawania danych odnośnie wieku w aplikacji. Klienci Żabki muszą jedynie ją zeskanować. Jeśli w historii zakupów już znajdowały się tego typu produkty, to system zaakceptuje ich ponowny zakup. Na podstawie analizy wcześniejszych transakcji, aplikacja uznaje czy użytkownik jest pełnoletni, czy nie.

Kod QR otworzy ci lodówkę

Druga metoda to słynne skanowanie twarzy. Znamy ją z Żabek Nano. Klient widzi na ekranie swoje odbicie i musi jedynie obrócić lekko głową. W bezobsługowych placówkach Nano od połowy lipca dostępna też jest inna opcja. Wystarczy na ekranie dotykowym przy lodówce wybrać opcję weryfikacji wieku. W tym celu należy przyłożyć do ekranu kod QR, dostępny w aplikacji w zakładce Nano. To ten sam kod, który umożliwia nam wejście do sklepu.

Jeśli już dokonywałeś w Żabce (nawet tej nie Nano) zakupów produktów , które wymagają skończonych 18 lat i kasjer zeskanował kod kreskowy Żappka, to znaczy, że masz więcej niż 18 lat. Teraz na ekranie dotykowym przy lodówce wybierz opcję weryfikacji Żappką (...) Przykładasz kod QR do czytnika pod ekranem, co odblokowuje lodówkę.

- czytamy na stronie Żabki Nano.

