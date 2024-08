TikTok vs USA. Ruszyło finalne starcie. Dzieci będą płakać

TikTok i jego spółka matka ByteDance mogą się powoli zwijać. Departament Sprawiedliwości USA złożył dziś pozew przeciwko nim. Argumentem ochrona prywatności dzieci na platformie — punktuje agencja Reuters.

Kolejny pozew przeciwko TikTokowi, zaraz nie będzie czego zbierać

Zdaniem amerykańskiego rządu TikTok naruszył zapisy ustawy Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), która wymaga od usług skierowanych do dzieci do lat 13 uzyskania zgody rodziców na zbieranie danych osobowych. To kolejny cios w stronę chińskiej platformy, która aktualnie usiłuje ominąć prawo zmuszające ją do sprzedaży amerykańskich aktywów. Firma ma czas na to do 19 stycznia lub otrzyma całkowity zakaz prowadzenia działalności. Teraz w ferworze walki TikTok dostał równoległy pozew. Jest o co walczyć, w samych USA TikTok ma 170 mln użytkowników.

Chiński Instagram to słaby pomysł — stwierdził Biden

USA dosyć intensywnie próbują w ostatnim czasie rozwiązać problem TikToka. Walka wynika z obaw, że firma niewłaściwie zbiera ogromne ilości danych na temat Amerykanów dla rządu chińskiego oraz wpływa na treści w sposób, który może szkodzić Amerykanom. Do pozwu przyłączyła się Federalna Komisja Handlu (FTC).

Pozew podkreśla znaczenie odłączenia TikTok od kontroli Komunistycznej Partii Chin. Nie możemy dalej pozwalać naszym przeciwnikom na gromadzenie ogromnych ilości wrażliwych danych Amerykanów

- przekazał agencji Reuters Frank Pallone, czołowy Demokrata w Komisji ds. Energii i Handlu

TikTok nie zgadza się z zarzutami

Przedstawiciele kluczowej platformy wideo bardzo szybko i stanowczo odpowiedzieli na postawione zarzuty, podkreślając jednocześnie troskę o bezpieczeństwo dzieci:

Wiele zarzutów odnosi się do przeszłych zdarzeń i praktyk, które są nieścisłe lub zostały już rozwiązane. Jesteśmy dumni z naszych działań na rzecz ochrony dzieci i będziemy nadal aktualizować i ulepszać platformę.

Jak zauważa Departament Sprawiedliwości, platforma TikTok świadomie umożliwiała dzieciom tworzenie standardowych kont przeznaczonych dla osób dorosłych. A następnie dawała dostęp do wszystkich treści i funkcji platformy oraz przetwarzała dane osobowe dzieci bez zgody ich rodziców. Proceder miał trwać przez lata.

Olbrzymia kara

FTC domaga się kar do 51 744 dolarów za każde naruszenie dziennie. Rozmawiamy więc o kwotach idących nawet nie w miliony, lecz w miliardy dolarów. TikTok ma bardzo mało czasu na reakcję, a przepisy dotyczące ochrony dzieci mogą się za chwilę jeszcze zaostrzyć. We wtorek senat USA przyjął ustawę rozszerzającą ochronę COPPA z 13 do 17 lat. Ustawę musi jeszcze przyjąć Izba Reprezentantów (ma przerwę w działaniu do września).

Co warto przypomnieć, na wypadek konieczności rozdzielenia platformy na wersję globalną i lokalną dla USA, w czerwcu ruszyły prace nad oddzielną wersją TikToka, z w pełni niezależnym kodem dla Amerykanów.

Źródło zdjęć: phBodrova / Shutterstock

Źródło tekstu: Reuters, oprac. wł