Reklamy zaśmiecą ci wiadomości w znanym komunikatorze

Popularna i lubiana aplikacja Snapchat zaczyna eksperymentować z reklamami. Będzie je umieszczała obok wiadomości od twoich znajomych. Czy to aby, na pewno, dobry ruch?

To już potwierdzone. Po raz pierwszy reklamy sponsorowane pojawią się na głównej karcie czatu Snapchata.

Reklamy w czacie

Według dyrektora generalnego, Evana Spiegela, Snapchat wkrótce zacznie eksperymentować z umieszczaniem reklam obok wątków czatu ze znajomymi. Sponsorowane Snapy do marek będą wyświetlane jako nieprzeczytane wiadomości na karcie głównej czatu. Oznacza to, że zobaczymy je nad wiadomościami od kontaktów danej osoby, dopóki nie zareagujemy na nie. To nie pierwszy raz, kiedy Snap wyświetli reklamy w najczęściej używanej części aplikacji.

Firma jednak uspokaja użytkowników twierdząc, że Snapy te pojawią się bez powiadomienia push, a otwarcie wiadomości sponsorowanej będzie opcjonalne. Nie jest jednak do końca jasne, jak pozbyć się tego snapa bez jego otwierania, i czy w ogóle będzie możliwe jego zamknięcie.

Sponsorowane Snapy umożliwiają reklamodawcom komunikację wizualną ze społecznością Snapchata, dzięki czemu podstawowe funkcje aplikacji są dostępne dla reklamodawców. Jak do tej pory, twoje rozmowy ze znajomymi są prywatne i nie będą wykorzystywane w celach reklamowych.

- czytamy w komunikacie Snapchata.

Jak widać, Snapchat chciałby zaistnieć na rynku reklamowym. Ta popularna aplikacja, mimo osiągnięcia 850 mlilionów miesięcznie użytkowników na świecie nadal nie jest dochodowym biznesem. Fakt ten lekko niepokoi inwestorów, stąd tego typu działania.

Zobacz: Snapchat w tarapatach. Zapłaci 15 milionów kary za molestowanie

Zobacz: Snapchat wzmacnia zabezpieczenia. Cel: chronić przed molestowaniem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Zyabich family / Shutterstock.com

Źródło tekstu: theverge.com