Snapchat z nowościami. Sam byś tego nie wymyślił

Marzysz o lepszym spersonalizowaniu konta na Snapchacie? Snapchat wprowadził wiele nowych funkcji, które powodują, że platforma wyróżnia się na tle innych. I to zdecydowanie.

Najnowsze funikcje Snapchata pomagają w personalizacji konta. Firma Snapchat ogłosiła, że wprowadza nowe sposoby na personalizowanie kont użytkowników. Najnowsze aktualizacje są w większości dostępne dla użytkowników wersji Snapchat+. Pozwalają na takie rzeczy, że czlowiek sam by na to nie wpadł. Można na przykład, zaprojektować spersonalizowany dom na Snap Map, skorzystać z superszybkich Snapów i edytować dowolnie swoje własne awatary, czyli Bitmoji.

Snapchat chce, za pomocą kreatywnych sposobów personalizacji wyróżnić się, na tle konkurencji. I trzeba przyznać, że jest w tym całkiem dobry. Jednocześnie też, pragnie zachęcić użytkowników do zapisywania się do subskrypcji, gdzie są one dostępne. Obecnie, z subskrypcji Snapchat+ korzysta 9 milionów osób.

Spersonalizowany dom na Snapchacie

Dom na Snap Map jest widoczny dla znajomych, z którymi można podzielić się lokalizacją. Snapchat wspiera mocno kreatywność i pozwala użytkownikom stworzyć domy ich marzeń. Mogą oni wybierać styl, kolory, dać się ponieść fantazji lub zaskoczyć realizmem.

Nowości w Bitmoji

Użytkownik może teraz sprawić, że obok Bitmoji w czatach, pojawi się ich ulubiony zwierzak. Tym sposobem, będzie on towarzyszył mu w aplikacji cały czas.

Superszybkie Snapy

Błyskawiczne Snapy osiągają prędkość 0,10, 0,20 i 0,50 sekundy. Szybkie treści osiągnęły zdecydowanie nowy wymiar.

