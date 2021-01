Signal: Globalna awaria - komunikator nie radzi sobie z popularnością

Signal nie wytrzymał nagłego skoku popularności - użytkownicy masowo zgłaszają problemy z działaniem aplikacji.

Od zeszłego tygodnia obserwujemy exodus użytkowników WhatsAppa, którzy w odpowiedzi na nową politykę prywatności giganta zdecydowali się go porzucić na rzecz innych komunikatorów. Jednym z największych zwycięzców tego zamieszania jest Signal, który stał się popularnym wyborem ze względu na poszanowanie prywatności (oraz rekomendację samego Elona Muska). Wyłącznie na podstawie statystyk ze Sklepu Play liczba użytkowników aplikacji wzrosła pięciokrotnie w ciągu ostatniego tygodnia. Po uwzględnieniu innych platform wynik ten będzie zdecydowanie wyższy.

Wykres zgłoszeń w serwisie Downdetector

Niestety wiele wskazuje na to, że ta nowo nabyta popularność to za dużo dla jeszcze do niedawna niszowego komunikatora. W ciągu ostatnich kilku godzin użytkownicy na całym świecie zaczęli masowo zgłaszać problemy z działaniem aplikacji. My również w chwili pisania tego tekstu nie mogliśmy się połączyć z serwerami Signala.

Zespół Signala odniósł się do sytuacji na swoim Twitterze. W ramach wpisu potwierdzono, że usługa ma problemy techniczne oraz trwają prace nad przywróceniem działania komunikatora tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zobacz: WhatsApp musi odejść. Co w zamian? Signal i Telegram to nie koniec opcji

Zobacz: WhatsApp w odwrocie, Signal korzysta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Signal, Downdetector

Źródło tekstu: Downdetector, Twitter