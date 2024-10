One UI 7 na wideo. Taka przyszłość czeka fanów Samsunga

Premiera One UI 7 zbliża się wielkimi krokami. Nowy interfejs Samsunga, oparty na Androidzie 15, ma zadebiutować już w styczniu 2025 roku wraz z serią Galaxy S25. Na YouTube pojawiło się wideo, które pokazuje, jak to wszystko ma wyglądać.

Samsung intensywnie pracuje nad oprogramowaniem One UI 7, które – ku rozczarowaniu wszystkich fanów koreańskiej marki, w tym mnie – zadebiutuje w finalnej wersji dopiero w styczniu 2025 roku, razem ze smartfonami z serii Galaxy S25. Opublikowane na YouTube wideo pokazuje, jak prezentuje się nowy interfejs na Samsungu Galaxy S24 Ultra. Widać tam szereg zmian, w tym:

podzielony panel szybkich ustawień, z oddzielnymi stronami dla powiadomień i szybkich ustawień,

nowy ekran blokady z możliwością zmiany położenia zegara, mini widżetami i nowym elementem w kształcie pigułki z przyciskiem połączenia alarmowego i animacją ładowania,

odświeżone ikony aplikacji systemowych, takich jak Aparat, Kontakty czy Galeria,

przeprojektowane widżety Bateria, Pielęgnacja urządzenia i Pogoda, a także nowe widżety, takie jak Obrazy, Historie i Bezpieczne Wi-Fi,

większe powiadomienia z zaokrąglonymi krawędziami.

Większe powiadomienia, choć prezentują się estetycznie, mogą budzić kontrowersje. Ze względu na rozmiar, na ekranie zmieści się ich zdecydowanie mniej. Może to być problematyczne dla użytkowników, którzy otrzymują ich dużo. Nie wiadomo jeszcze, czy rozmiar powiadomień będzie można dostosować.

One UI 7 – krok w przyszłość

One UI 7 zapowiada się na znaczącą aktualizację interfejsu Samsunga. Nowy design, ulepszone funkcje i optymalizacja pod kątem Androida 15 mają zapewnić użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenia. Pozostaje zatem poczekać na oficjalną premierę One UI 7, by się przekonać, jak to wszystko będzie się prezentować w finalnej wersji, najlepiej na pokładzie nowego, topowego Samsunga Galaxy S25 Ultra.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Mobile Wala Bhai / YouTube, GSMArena