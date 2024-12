Samsung startuje z One UI 7. Jako pierwsi skorzystają Polacy

Samsung ogłasza premierę publicznej wersji beta interfejsu One UI 7. Nowy system wprowadza zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i uproszczone zarządzanie. Aktualizacja daje także przedsmak odświeżonego mobilnego interfejsu, zaprojektowanego z myślą o intuicyjnej obsłudze.

Interfejs One UI 7 beta będzie udostępniany od dziś, w pierwszej kolejności na urządzeniach z serii Galaxy S24 w Polsce, Niemczech, Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii i USA. Użytkownicy urządzeń Galaxy S24 mogą dołączyć do programu testowania wersji beta w aplikacji Samsung Members.

Z kolei finalna, oficjalna wersja interfejsu One UI 7 będzie dostępna wraz z nadchodzącymi urządzeniami z serii Galaxy S, które od pierwszego kwartału 2025 roku zyskają dodatkowe i ulepszone funkcje AI. Zgodnie z zobowiązaniem firmy Samsung do regularnych aktualizacji systemu operacyjnego, nowa wersja będzie stopniowo udostępniana także innym urządzeniom Galaxy.

Co nowego w One UI 7?

One UI 7 wprowadza zaawansowane funkcje Galaxy AI, w tym wszechstronne narzędzia wspomagające pisanie. Użytkownicy mogą na przykład zaznaczać teksty bez potrzeby przełączania aplikacji. To uzupełnienie narzędzi dostępnych już na urządzeniach Galaxy, takich jak podsumowywanie treści, sprawdzanie pisowni i gramatyki, czy automatyczne formatowanie notatek w formie punktorów – wszystko oparte na sztucznej inteligencji.

Kolejna nowość, ulepszone funkcje połączeń w One UI 7 ułatwiają komunikację dzięki automatycznej transkrypcji rozmów, obsługującej 29 języków, w tym polski. Podczas nagrywania rozmowy transkrypcje są tworzone automatycznie, co pozwala uniknąć ręcznego robienia notatek, nawet przy wykonywaniu wielu zadań jednocześnie. Użytkownicy mogą zarządzać funkcją nagrywania rozmów w ustawieniach: Settings > Call.

Większa kontrola i personalizacja

One UI 7 zapewnia zupełnie nową formę dostępu do funkcji Galaxy AI, opartą na systemie powiadomień, który umożliwia łatwy dostęp z ekranu blokady. Nowy pasek „Teraz’” (Now Bar) wyświetla dostępne opcje, takie jak Tłumacz, Muzyka, Nagrywanie, Stoper i inne, dając natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji. Dzięki temu użytkownicy mogą rzadziej odblokowywać urządzenie i szybko korzystać z najważniejszych funkcji. Samsung przekonuje, że pasek „Teraz” zrewolucjonizuje sposób korzystania z ekranu blokady, który będzie nadal rozwijać się w kierunku bardziej inteligentnych rozwiązań.

Dzięki uproszczonemu ekranowi głównemu, przeprojektowanym widżetom One UI oraz nowym opcjom personalizacji aplikacji, ekran blokady i inne funkcje mają współpracować ze sobą, zapewniając użytkownikom kontrolę nad wyglądem i działaniem interfejsu.

Zmiany w aparacie

Nowy interfejs aparatu został zaprojektowany z myślą o bardziej intuicyjnej obsłudze zaawansowanych ustawień, oferując użytkownikom większą wygodę i płynność działania. Przeprojektowane zostały przyciski, elementy sterujące i tryby umożliwiają łatwiejszy dostęp do kluczowych funkcji, a dzięki wyskakującemu oknu u dołu ekranu podglądu można teraz szybko przełączać się między różnymi trybami aparatu.

Dodatkowo w trybach Pro i Pro Video uproszczono układ ustawień ręcznych, co pozwala użytkownikom skupić się na fotografowaniu lub filmowaniu bez zbędnych rozproszeń. Nowością w trybie Pro Video jest funkcja precyzyjnego sterowania zoomem, która umożliwia regulację prędkości zoomu, gwarantując płynne i profesjonalne przejścia.

