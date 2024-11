Samsung wprowadza nową usługę. Wystarczy ci telefon

Samsung ogłosił zakończenie testów wersji beta platformy Gaming Hub i ogłosił jej komercyjne uruchomienie. Jako pierwsi w pełnoprawne gry komputerowe zagrają na swoich telefonach mieszkańcy Ameryki Północnej.

Gaming Hub odciąży sprzęt — wystarczy połączenie z internetem

Podobnie jak NVIDIA GeForce NOW czy Xbox Game Pass, usługa nie pobiera gier na urządzenie mobilne, lecz uruchamia jest natychmiast zdalnie i transmituje w czasie rzeczywistym obraz na ekran telefonu. Nie trzeba więc już martwić się o podzespoły w telefonie czy tablecie, bo na ekranach zobaczymy tytuły AAA o konsolowej czy nawet wyższej jakości grafiki.

Gaming Hub będzie też dostępny na telewizorach producenta — wystarczy podłączyć pada i można grać bez konsoli w salonie. Ciekawym rozszerzeniem jest też możliwość użycia naszego telefonu w charakterze kontrolera, służy do tego aplikacja Virtual Gamepad. W fazie testów beta użytkownicy mogli początkowo grać w natywne gry dla Androida, bez konieczności ich pobierania. Wraz z komercyjnym startem oferta będzie dynamicznie rozwijana.

Samsung zachęca deweloperów do współpracy — to najszybszy sposób na upolowanie nowych użytkowników

Komercjalizacja platformy gier w chmurze Samsung zapewnia nowatorski sposób dotarcia do milionów użytkowników urządzeń Galaxy. Kliknięcie reklamy gry natywnej dla Androida przenosi gracza do Galaxy Store, gdzie może natychmiast rozpocząć grę – bez oczekiwania, zakładania konta czy pobierania danych.

Platforma obsługuje natywne pliki APK Androida, zapewnia rozwiązanie chmurowe do atrybucji we współpracy z głównymi dostawcami pomiarów mobilnych (MMP) oraz wspiera istniejące modele monetyzacji w grach, co sprawia, że idealnie wpisuje się w obecne modele sprzedażowe wydawców.

Obecnie, w ekosystemie gier mobilnych, aż 80% pobrań gier na Androida wynika z płatnych reklam docelowych. Jednak ten model biznesowy ma poważną wadę: niski współczynnik konwersji. Średnio mniej niż 5% osób klikających w reklamę gry dokonuje jej instalacji i rozpoczyna rozgrywkę, co oznacza, że ponad 95% potencjalnych graczy nigdy nie trafia do gry. Za sprawą Samsung Gaming Huba konwersje będą o niebo lepsze — w czasie testów aż 50% rozpoczynało grę po kliknięciu reklamy.

