Potwór nie telewizor. Samsung stworzył duet idealny (test)

Do oglądania filmów, ulubionych programów czy grania przyda się odpowiedni telewizor, najlepiej w komplecie z dobrym zestawem audio. Taki zestaw, złożony z urządzeń firmy Samsung, trafił w moje ręce, dzięki czemu mogłem mu się lepiej przyjrzeć.

Telewizory są coraz większe, oferując coraz lepszą jakość obrazu i wrażenia coraz bliższe tym z kina. Jednak nie każdy dysponuje odpowiednią przestrzenią, by ustawić w niej ekran o przekątnej na przykład 85 cali (taki mam w salonie). Dlatego zdecydowałem się na sprawdzenie nieco mniejszego telewizora, o przekątnej 55 cali, który jednak – dzięki zastosowanym technologiom – ma zapewnić świetną jakość obrazu. By również wrażenia dźwiękowe stały na odpowiednim poziomie, telewizor ten przyjechał do mnie w komplecie z soundbarem i subwooferem.

Specyfikacja telewizora (S90D 55”):

Wymiary bez podstawy: 1225,4 x 708,6 x 39,9 mm, masa: 14,6 kg; wymiary z podstawą: 1225,4 x 773,6 x 265,2 mm, masa: 15,9 kg,

Wyświetlacz: OLED, 55 cali, 3840 x 2160 pikseli, proporcje 16:9, powłoka antyrefleksyjna, częstotliwość odświeżania 120 Hz (do 144 Hz),

Wideo: procesor obrazu AI NQ4 Gen2, OLED HDR+, HDR 10+, HLG, samoemisyjne piksele, percepcyjne mapowanie kolorów, ultraszeroki kąt widzenia, wzmocnienie głębi obrazu, upłynniacz ruchu 144 Hz, tryb filmowy, inteligentna kalibracja, inteligentne skalowanie 4K AI Upscaling, Filmmaker Mode (FMM),

Dźwięk: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus MS12 2ch, dźwięk podążający za obiektem (OTS Lite), Q-Symphony, Audio Pre-selection Descriptor, Bluetooth Audio, aktywny wzmacniacz głosu, Funkcja Adaptacji Dźwięku PRO,

Głośniki: 2.1, 40 W (RMS),

Smart TV: system operacyjny Tizen Smart TV, Bixby, rozpoznawanie głosu (1-10 m), przeglądarka internetowa, SmartThings, Media Home, Multi View (do 2 wideo), Easy Setup, tryb Ambient+,

Funkcje do gier: automatyczny tryb gry, Game Mode Plus, dynamiczny korektor czerni, ultra szeroki widok w grach, Sorround Sound, Mini Map Zoom, FreeSync, HGiG,

Tuner/nadawanie: tuner DVB-T2CS/HEVC x2, tuner analogowy, CI+ (1.4), HbbTV 2.0.3, TV Key,

Łączność: 4 x HDMI (4K 144 Hz, eARC w HDMI 3), 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x gniazdo CI, 1 x wyjście audio SPDIF, 3 x wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej + 2 x sygnał telewizji satelitarnej), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Anynet+ (HDMI-CEC),

Funkcje dodatkowe: elektroniczny informator programowy (EPG), Teletext (TTX), wsparcie MBR,

Zasilanie: zasilacz AC220-240V 50/60Hz, pobór mocy: 81 W (SDR), 0,5 W (tryb czuwania), czujnik eko, Auto Power Saving, klasa efektywności energetycznej G, automatyczne wyłączanie zasilania.

Specyfikacja soundbara (S800D):

Wymiary soundbara: 1160,0 x 38,0 x 29,9 mm, masa soundbara: 1,4 kg, wymiary subwoofera: 238,0 x 240,8 x 238,0 mm, masa subwoofera: 6,4 kg,

Głośniki: liczba kanałów: 3.1.2, 10 głośników (głośnik centralny, głośniki skierowane do góry, subwoofer),

Funkcje audio: aktywny wzmacniacz głosu (AVA), Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni PRO, Dolby Atmos Music, Dolby Atmos, Dolby 5.1ch, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Voice Enhance Mode, trryb nocny, tryby dźwięku: Surround Sound expansion, Game Pro, Standard, Adaptive SoundDTS Virtual:X, LPCM Multi channel,

Dekodowane formaty: MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC, AIFF,

Łączność: microHDMI (eARC, HDMI CEC), Wi-Fi, Bluetooth 5.2,

Dodatkowe funkcje: SmartThings, Q-Symphony, Dotnij i Odtwórz, Chromecast, Spotify Connect, AirPlay, Bezprzewodowe Dolby Atmos, Roon Service (Roon Tested), Works with Google, Alexa,

Zasilanie: zewnętrzny zasilacz sieciowy do soundbara, wbudowany zasilacz w subwooferze, pobór prądu subwoofer: 28 W (praca), 0,5 W (tryb czuwania), pobór mocy subwoofera: 26 W (praca), 0,5 W (tryb czuwania).



W pudełkach wszystko, co potrzebne

Do testów otrzymałem zestaw składający się z telewizora Samsung OLED S90D o przekątnej ekranu 55 cali oraz soundbar Samsung S800D z subwooferem. W pudełkach znalazłem wszystkie niezbędne akcesoria, czyli podstawkę do telewizora, kable zasilające oraz przewód HDMI-microHDMI do połączenia telewizora z soundbarem. Do tego piloty zdalnego sterowania na podczerwień (szkoda, że nie radiowe). Oba piloty można naładować przez gniazdo USB-C, a ten do telewizora ma dodatkowo ogniwo fotowoltaiczne. Była także elementy służące do powieszenia soundbara na ścianie.



Smukła elegancja

Telewizor Samsung S90D to przede wszystkim ekran, który zajmuje niemal całą powierzchnię przedniego panelu. Otoczony jest on wąską ramką. Tu ciekawostka – obraz wyświetlany na ekranie nie jest zawsze w tym samym miejscu. Czasem jest on bliżej lewej krawędzi, a czasem prawej. To samo dotyczy kierunku góra – dół. Przesunięcia są bardzo małe (do około 5 mm), ale wystarczające, by nie doszło do „wypalenia” statycznego obrazu na matrycy.

Urządzenie charakteryzuje się niewiarygodną wręcz smukłością. Jego grubość w dużej części to tylko około 4 mm. Nie dotyczy to dolnej części telewizora oraz wystającego z tyłu na kilka cm „garbu” z całą elektroniką i gniazdami.

Bardzo smukły jest również soundbar S800D, dzięki czemu wygląda dość dyskretnie. Pękaty jest tylko subwoofer, wyposażony w dwa głośniki niskotonowe, skierowane w przeciwne strony.

Cały zestaw, który otrzymałem do testów, prezentuje się bardzo dobrze i powinien pasować do każdego wnętrza. To, do czego można się przyczepić, to jakość podstawy telewizora. O ile bardzo łatwy jest jej montaż, bez konieczności sięgania po śrubokręt, o tyle tandetna jakość plastiku bije po oczach (i palcach przy dotyku).

Domowe centrum rozrywki (i nie tylko)

Przygodę z telewizorem i soundbarem firmy Samsung warto zacząć od umieszczenia tych urządzeń w odpowiednim miejscu. Można je postawić, na przykład na szafce RTV, lub powiesić na ścianie. Kolejny krok to podłączenie sprzętu do zasilania oraz połączenie soundbara z telewizorem dołączonym do zestawu przewodem HDMI-microHDMI. Telewizor sam wykrywa podłączony do niego soundbar i proponuje włączenie funkcji Q-Symphony, z czego warto skorzystać. Subwoofer łączy się z sounbarem bezprzewodowo i robi to równie sprawnie.

Do telewizora możemy również podłączyć antenę (naziemną lub satelitarną), a także inne urządzenia, stanowiące dla niego źródło obrazu, na przykład konsolę do gier. Do wykorzystania mamy 4 porty HDMI (3, jeśli jeden użyjemy do podłączenia soundbara).

Telewizor Samsunga sprawnie radzi sobie z obsługą protokołu HDMI CEC (Consumer Electronic Control). Dzięki temu na przykład włączenie konsoli powoduje włączenie również telewizora i automatyczne przełączenie na odpowiednie źródło obrazu, a także uruchamia dedykowany grom tryb pracy. Z kolei wyłączenie telewizora powoduje również wyłączenie (czy raczej uśpienie) konsoli.

Podłączanie źródła obrazu do telewizora nie jest jednak niezbędne, ponieważ telewizor ma wbudowane funkcje Smart TV oraz daje dostęp do wielu aplikacji, z pomocą których można korzystać z bardziej lub mniej popularnych serwisów VOD (i nie tylko).

Dla mnie dużą zaletą jest możliwość zainstalowania na telewizorze aplikacji Philips Hue Sync. Dzięki temu telewizor może sterować oświetleniem w pomieszczeniu (korzystam w domu tylko z Philips Hue), dostosowując kolory do tego, co jest na ekranie.

Po pierwszym uruchomieniu telewizora należy przejść przez ustawienia wstępne. Można tego dokonać na ekranie telewizora (przyda się pilot) lub z użyciem aplikacji SmartThings na smartfonie. Tym razem wybrałem pierwszy sposób.

Jeśli chodzi o aplikację SmartThings na smartfonie, to z jej pomocą możemy zdalnie sterować telewizorem. Da się między innymi zmienić głośność, wybrać źródło obrazu czy uruchomić wybraną aplikację. Smartfon może być pilotem do telewizora, co przydaje się na przykład przy wprowadzaniu tekstów (można użyć klawiatury smartfonu).

Telewizor może być również bezprzewodowym ekranem dla smartfonu lub komputera. Urządzenia te możemy jednak podłączyć takżę przy użyciu kabla HDMI. Każdy rodzaj połączenia działa bardzo dobrze – sprawdziłem to przy użyciu smartfonu Samsung Galaxy S24 Ultra oraz komputera Microsoft Surface Pro 9.

Samsung S90D ma też, podobnie jak inne telewizory koreańskiego producenta, tryb Ambient. Rozwiązanie to zmienia telewizor w obraz, co wygląda lepiej niż duży, czarny prostokąt. Może jednak być kosztowne z powodu zużywania energii elektrycznej.



Do sterowania telewizorem służy wygodny, niewielki pilot, który może być naładowany przy użyciu gniazda USB-C lub za pomocą ogniwa fotowoltaicznego na jego „plecach”. Dzięki niemu poruszanie się po menu telewizora jest łatwe, a znalezienie poszczególnych opcji nie powinno nikomu nastręczać zbyt wielu problemów.

Doskonały obraz do każdego zastosowania

Samsung S90D został wyposażony w panel OLED, w tym przypadku o przekątnej 55 cali, który zapewnia doskonałą jakość obrazu. Kolory są ładnie nasycone i zachowują wysoką wierność z oryginałem (patrz tabela poniżej). A dzięki rozbudowanym ustawieniom, możemy je dostosować do indywidualnych preferencji lub skorzystać z gotowych trybów pracy. Wśród nich znajdziemy między innymi takie, które są lepiej dostosowane do oglądania filmów, a także takie, które bardziej się nadają do innych treści. Gdy korzystamy z komputera, jako źródła obrazu, tryby obrazu są dwa: Graficzny i Zabawa.

Tryb ekranu Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Graficzny 6526 K 100% sRGB

85,8% AdobeRGB

97,3% DCI P3 144,6% sRGB

99,6% AdobeRGB

102,4% DCI P3 0,48 (1,30) Zabawa 6527 K 97,6% sRGB

81,1% AdobeRGB

90,2% DCI P3 139,2% sRGB

95,9% AdobeRGB

98,6% DCI P3 1,43 (5,43)





Testowany telewizor zapewnia również odpowiedni poziom jasności. Zmierzone przeze mnie maksimum w trybie HDR sięgnęło niemal 1030 nitów (biały fragment na czarnym tle). A tak wypada równomierność świecenia ekranu (biały obraz na całej powierzchni).

Wysoka jasność w połączeniu z doskonałym kontrastem (∞:1, jasność czerni to 0 nitów) przekłada się na czytelny obraz, nawet w przypadku, gdy naprzeciwko ekranu jest okno. Lepiej jednak unikać takiego ustawienia w słoneczne dni, ponieważ antyrefleksyjna powłoka ekranu nie zawsze pomoże.

Testowany telewizor świetnia nadaje się do oglądania sportu czy grania. Dynamiczne sceny z szybkim ruchem nie są mu straszne i nie powodują smużenia. Zaletą telewizora jest również wysoki poziom szczegółowości elementów wyposażenia czy krajobrazu w grach. Z telewizora można również korzystać jako ekranu do komputera, ale najlepiej z nieco większej odległości.

Q-Symphony dla świetnych wrażeń dźwiękowych

Testowany telewizor został wyposażony w zestaw głośników w układzie 2.1, który gra przyzwoicie, ale nie bardzo dobrze. 3 niewielkie głośniki to trochę za mało, by poczuć się jak w kinie czy na stadionie lub wczuć się w klimat gry. „Problem” ten rozwiązuje połączenie telewizora z soundbarem oraz głośnikiem niskotonowym, na przykład zestawem Samsung S800D, jak w moim przypadku, oraz skorzystanie z funkcji Q-Symphony.



Zestawienie połączenia jest banalnie proste. Wystarczy podłączyć soundbar i subwoofer do zasilania, a ten pierwszy połączyć przewodem HDMI do telewizora. Telewizor sam wykrywa sounbar i proponuje skorzystanie z Q-Symphony. Połączenie można zestawić również bezprzewodowo, ale dźwięk płynący kablem może mieć lepszą jakość.

Do soundbara dołączony jest pilot, który pozwala ustawić głośność (pilot do telewizora tu w zupełności wystarczy) czy zmienić tryb dźwięku. Więcej możliwości da nam aplikacja SmartThings, na przykład na smartfonie. Proces parowania jest banalnie prosty – u mnie aplikacja sama wykryła sounbar i zaproponowała parowanie.

Zestaw złożony z telewizora i soundbara firmy Samsung gra już bardzo dobrze. A kolejną zaletą jest banalnie prosta obsługa tego zestawu. Szczególnie, jeśli się korzysta ze smartfonu firmy Samsung.

A ile to ciągnie prądu?

Na koniec zerknijmy na to, jakie jest zużycie mocy testowanego zestawu. Jeśli chodzi o soundbar i subwoofer, to podczas testów oscylowało ono łącznie w okolicach 50 W. Telewizor, w zależności od tego, co i jak jest wyświetlane na ekranie, potrafi zużywać nawet 186,5 W mocy – takie maksimum zauważyłem na mierniku. Najczęściej miernik dla samego telewizora pokazywał wartość w zakresie od 60 do 130 W. W Ambient Mode jest na ogół trochę mniej.

Kinowa jakość obrazu i dźwięku w Twoim domu

Samsung S90D to telewizor, który zachwyca smukłym designem i doskonałą jakością obrazu OLED. 55-calowy ekran ożywa dzięki żywym kolorom, głębokiej czerni i niesamowitemu kontrastowi, oferując kinowe wrażenia w domowym zaciszu. Dodatkowo, rozbudowane ustawienia pozwalają dostosować obraz do indywidualnych preferencji.

Połączenie telewizora z soundbarem S800D i subwooferem przenosi wrażenia dźwiękowe na wyższy poziom. Dzięki technologii Q-Symphony, soundbar i telewizor grają razem, tworząc przestrzenny dźwięk Dolby Atmos. Soundbar oferuje różne tryby dźwięku, dopasowane do filmów, muzyki czy gier.

Telewizor bazuje na systemie operacyjnym Tizen, który oferuje intuicyjny interfejs i dostęp do szerokiej gamy aplikacji. Obsługa protokołu HDMI CEC zapewnia bezproblemową współpracę z innymi urządzeniami, a funkcja SmartThings umożliwia sterowanie całym zestawem za pomocą smartfonu.

Zestaw Samsung S90D z soundbarem S800D to wydatek rzędu około 8150 zł, z czego prawie 1900 zł trzeba zapłacić za soundbar. To sporo, ale w zamian otrzymujemy sprzęt, który zapewnia niezapomniane wrażenia audiowizualne.

Ocena końcowa: 8,5/10



Wady:

Jakość wykonania podstawy,

Piloty na podczerwień,

Brak obsługi Dolby Vision,

Dosyć duże zużycie energii, co stawia pod znakiem zapytania użyteczność funkcji Ambient Mode.

Zalety:

Smukły design i elegancki wygląd,

Pilot do telewizora z zasilaniem fotowoltaicznym,

Szeroki zakres funkcji Smart TV, aplikacja Philips Hue Sync,

Intuicyjny interfejs i łatwa obsługa,

Doskonała jakość obrazu OLED,

Funkcja Q-Symphony i wysoka jakość dźwięku,

Dobry stosunek jakości do ceny.

Galeria zdjęć telewizora i soundbara

