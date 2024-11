Samsung ściąga od Apple. Zobacz to na nowym filmie

Samsung przygotowuje nową odsłonę Androida dla swoich smartfonów. W sieci znalazł się kolejny film, który pokazuje One UI 7.

Na nowym filmie można zobaczyć nie tylko to, co wymyślił Samsung. Wnikliwy obserwator zauważy także podobieństwa między One UI 7 i systemem konkurenta – iOS opracowanym przez Apple.

Samsung ściąga od Apple

Nie wiemy niestety, na jakim urządzeniu został nagrany ten film. Szkoda, bo pozwoliłoby to ocenić płynność animacji w relacji do mocy obliczeniowej czipu – a jest co oceniać. Samsung wziął sobie do serca krytykę użytkowników, zakasał rękawy i zabrał się za optymalizację animacji interfejsu. Czy w końcu Android z nakładką będzie działał tak płynnie jak iOS na dowolnym iPhonie? Z niecierpliwością czekamy, by się przekonać.

Ponadto widać, że Samsung zmierza w kierunku zaokrąglonych i mniej płaskich ikon, podobnych do tych w systemach Apple. Podobne zmiany wyglądu dostaną widżety.

Mają się zmienić także panele szybkich ustawień i powiadomień. Podobnie jak w iOS i HyperOS Xiaomi będą to dwa osobne elementy interfejsu. Czekają nas też zmiany na ekranie blokady oraz w gestach.

Wreszcie obsługa aparatu jedną ręką będzie łatwiejsza, bo wszystkie potrzebne kontrolki znajdą się na dole ekranu aplikacji do robienia zdjęć.

One UI 7 zostanie zaprezentowany prawdopodobnie razem ze smartfonami Samsung Galaxy S25. Tej premiery spodziewamy się na początku 2025 roku.

