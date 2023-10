Poczta Polska ma nową aplikację. Chodzi o przesyłki kurierskie

Poczta Polska uruchomiła aplikację Pocztex Mobile. Umożliwia ona śledzenie przesyłek Pocztex oraz ich obsługę za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Funkcji jest więcej, wśród nich ułatwienie w nawigacji do placówek czy automatów paczkowych.

Użytkownik aplikacji Pocztex Mobile uzyskuje dostęp do informacji o wszystkich przesyłkach Pocztex, do których został przypisany jego numer telefonu – tych, które zostały do niego nadane (zakładka „śledź”) oraz tych, które sam wysłał (zakładka „nadaj”). Może także sprawdzić, gdzie znajdują się aktualnie przesyłki jego bliskich i znajomych. W aplikacji użytkownik znajdzie informacje o już odebranych przesyłkach (zakładka „archiwum”), śledzonych wcześniej z wykorzystaniem aplikacji.

Pocztex Mobile umożliwia także wyszukiwanie kodów pocztowych, placówek pocztowych, punktów partnerskich oraz automatów paczkowych Pocztex Automat, w których można odebrać i nadać przesyłki na terenie całego kraju. Aplikacja pozwala ponadto na automatyczne uruchomienie nawigacji, kierującej do tych miejsc.

Korzystanie z aplikacji wymaga wcześniejszej rejestracji – ustanowienia hasła i loginu, podania danych kontaktowych, akceptacji regulaminów i logowania – za pośrednictwem maila hasła albo poprzez konta Google, Apple, Facebook lub Envelo.

Gdy przy rejestracji użytkownik poda swój numer telefonu, informacje o jego przesyłkach pojawią się w aplikacji automatycznie. W innym przypadku może wyszukać przesyłki i nimi zarządzać, wpisując ich numer.

Aplikację mobilną można pobrać za pośrednictwem App Store lub Google Play. Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na komunikaty marketingowe. Brak zgód nie blokuje jednak możliwości korzystania z aplikacji.

Poczta Polska uruchomiła także stronę aplikacja.pocztex.pl. Można się do niej zalogować za pomocą tych samych danych, które klient wykorzystuje przy logowaniu do aplikacji Pocztex Mobile. Strona ma takie same funkcje jak aplikacja mobilna.

Poczta Polska zapowiada, że aplikacja Pocztex Mobile będzie rozwijana. Systematycznie będą się w niej pojawiać nowe funkcje, w tym możliwość nadawania przesyłek.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska