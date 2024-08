Zapłacili za aplikację i żałują jedynie, że zrobili to tak późno

W aplikacjach z przepisami można się łatwo pogubić. Istnieją ich setki, albo nawet tysiące. Jedna z nich wyróżnia się na tym tle. Wiele osób żałuje, że nie znało jej wcześniej.

Istnieją setki aplikacji z przepisami w App store i Play store. Można przez lata próbować i istnieje spora szansa, że nie przetestujemy wszystkich. Ci, którzy skorzystali raz z aplikacji Paprika, twierdzą że nie żałują ani jednego grosza wydanego za pełną wersję. Żałują jedynie, że zdecydowali się tak późno. Cena aplikacji w App store to 29.99 zł.

Co Paprika faktycznie robi?

Tak jak i wiele innych aplikacji z przepisami, aplikacja Paprika służy do wyszukiwania przepisów online. Reklamowana jako menedżer przepisów, doskonale spełnia swoje zadanie. Ale to, co wyróżnia aplikację na tle innych na rynku, to fakt że jest absolutnym killerem w przekształcaniu skomplikowanych przepisów w łatwy i przystępny format. Długie formaty typu "Jaką mąkę najlpiej wybrać" pisane tak, aby SEO artykułów wybijało się na pierwszy plan zostaje zastąpione prostą listą składników oraz instrukcją krok po kroku. Nic więcej nie trzeba. Szybko dostosujesz ilość składników do liczby osób, dla których ma być przygotowany posiłek. Zmienisz tytuł, zedytujesz składniki, dodasz notatki i więcej.

Kocham Paprikę i posiadam obie wersje aplikacji - Windows i iOS. Aplikacja jest bogata w funkcje, można dodawać kategorie, wyszukiwać przepisy, a także dodawać zdjęcia posiłków do przepisów. Łatwo też wydrukować przepis w razie potrzeby i wyszukać przepis, omijając te wszystkie wyskakujące reklamy. Doceniam też funkcję dodawania menu do kalendarza.

- oto jedna z recenzji użytkownika aplikacji.

Paprika ma wbudowaną wyszukiwarkę, ale łatwo do niej dodasz ulubione przepisy z sieci. Oprócz tego możesz w łatwy sposób dodać swoje autorskie przepisy i modyfikacje. Możesz także dodać listę zakupów i zaplanować posiłki wedle uznania. Całkiem przyjemną funkcją jest możliwość dodawania kategori posiłków, np. śniadania, aby potem przyspieszyć proces wyszukiwania. Paprika to taka uporządkowana książka kucharska, w której każdy przepis spisany jest w tym samym formacie.

