OneDrive zmieni się nie do poznania. Czasy zwykłego dysku w chmurze pora zostawić za sobą.

OneDrive służy nie tylko do przechowywania naszych plików. Dla wielu osób i firm to główne miejsce pracy zespołowej dla osób rozsianych po świecie. Nasze pliki często nie są już tylko nasze – wędrują jako załączniki e-maili, zaproszenia na spotkania i w wiadomościach wysłanych przez komunikatory. Nie zmieniło się tylko jedno: wszyscy chcą móc szybko znaleźć to, co jest w danej chwili potrzebne.

Microsoft wpuści sztuczną inteligencję na Twój OneDrive

Przy tym nie powinno mieć znaczenia, czy dana notatka została zapisana w dokumencie Word, na tablicy z pomysłami czy jako zadanie w jednej z aplikacji do planowania. Microsoft wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając nową odsłonę aplikacji OneDrive. Trafi tu między innymi sztuczna inteligencja Copilot, znana już z pomocy na GitHubie, a także nowy widok plików, narzędzia do tworzenia i kontrolki dostępu. Czy to rozwiąże nasze problemy z bilionami plików w chmurze? Czas pokaże.

Nowy OneDrive ma ułatwić powrót do przerwanych czynności i odnajdowanie plików. W tym celu powstał nowy ekran główny aplikacji, dostępny już dla użytkowników kont firmowych i szkolnych w przeglądarce. Znalazły się tu nowe sekcje, na przykład „Dla Ciebie”, zawierająca pliki wybrane przez sztuczną inteligencję na podstawie czasu i kontekstu. Będzie można też szybko zobaczyć pliki udostępniane podczas spotkań oraz podzielone według osób, które je wysyłały. Udostępnianie plików również ma zostać uproszczone. Na deser dostaniemy możliwość kolorowania folderów i „przypinania” plików do ulubionych.

Działanie sztucznej inteligencji w OneDrive nie ograniczy się do podsuwania potencjalnie przydatnych plików. Microsoft wprowadzi na OneDrive także sztuczną inteligencję Copilot. Po co? Choćby po to, by uzyskać podsumowanie treści pliku bez otwierania go. Copilot zrobi to już w grudniu i podsumuje zawartość plików zapisanych na dysku OneDrive, SharePoint oraz w historii rozmowy Microsoft Teams. Niestety, by skorzystać z tej funkcji trzeba będzie mieć licencję na SI Copilot.

W przyszłości Microsoft zamierza umożliwić nam także zadawanie pytań językiem naturalnym. SI pomoże znaleźć odpowiednie pliki, poukłada je w folderach, i podsunie dodatkowe działania, o których być może nie pomyślisz. Na podstawie danych z chmury zbuduje graf bibliotekę wiedzy, przy udostępnianiu plików przygotuje podsumowania dla innych członków zespołu i tak dalej. Microsoft ma fantastyczną wizję, ciekawa jestem jej realizacji.

Planowane nowości w OneDrive

Otwieranie plików również zostanie ułatwione. Już od grudnia będzie można rozpocząć pracę od razu z OneDrive'a. Tak samo, jak można już szybko przejść do którejś z aplikacji Microsoft 365, będzie można przejść do aplikacji zewnętrznych producentów. Wprowadzone w plikach zmiany zostaną natychmiast zapisane w chmurze. Latem 2024 bezpośrednio z OneDrive'a będzie można utworzyć nowy plik, korzystając z jednego z licznych szablonów.

Również w grudniu ma pojawić się aplikacja OneDrive dla komunikatora Microsoft Teams oraz dla Outlooka dla Windowsa. Dzięki temu bez opuszczania rozmowy będzie można przejrzeć i przesłać dalej swoje projekty. Jeśli zaś pracujesz w przeglądarce, ale zdarza Ci się być offline (na przykład w podróży), docenisz możliwość korzystania z OneDrive'a także w ten sposób. Już wiosną 2024 czeka Cię mniej przechodzenia do menedżera plików. Oczywiście wszystkie zmiany trafią do chmury, gdy tylko ponownie połączysz się z internetem.

Na koniec trzeba wspomnieć o widoku multimediów, który zbierze wszystkie zdjęcia i filmy w jednym miejscu. Podobne rozwiązania można znaleźć w mobilnych menedżerach plików. OneDrive zyska specjalny widok mediów latem 2024 roku.

I tu ponownie pojawi się sztuczna inteligencja. Z jej pomocą korzystający z konsumenckiej wersji OneDrive'a będą mogli znaleźć zdjęcia z konkretnymi osobami albo przeszukiwać zdjęcia z użyciem języka naturalnego. Będzie to funkcja podobna do oferowanej już w Zdjęciach Google, gdzie mogę poprosić o wyszukanie wszystkich zdjęć szczurków lub wszystkich zrobionych w sierpniu 2022 w Wielkopolsce.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft