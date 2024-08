Masz mObywatel? Pilna sprawa. Chodzi o płatności

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział ważną nowość w aplikacji mObywatel. Dużo łatwiej będzie zapłacić za śmieci lub podatek od nieruchomości.

Krzysztof Gawkowski, szef resortu cyfryzacji, zapowiedział na dzisiejszej konferencji nowości w aplikacji mObywatel. Tym razem dotyczą one modułu ePłatności, dzięki czemu płacenie podatków lub za wywóz śmieci będzie jeszcze łatwiejsze.

Nowość w mObywatel

Minister Cyfryzacji zapowiedział, że w module ePłatności w aplikacji mObywatel pojawi się możliwość dodania karty płatniczej. Do tej pory możliwe było regulowanie podatków i rachunków jedynie za pomocą BLIKa. Teraz dochodzi kolejna możliwość. Co więcej, dodanie karty pozwoli na automatyczne, cykliczne płatności, np. w przypadku podatku od nieruchomości, który trzeba płacić 4 razy w roku.

Na razie ePłatności to program pilotażowy, więc nie jest jeszcze dostępny w każdej gminie. Jednak Krzysztof Gawkowski wierzy, że do 2025 roku to się zmieni i każdy obywatel będzie mógł zapłacić przez aplikację za wywóz śmieci czy wspominany już podatek od nieruchomości. Aktualnie moduł działa w przypadku ponad 50 samorządów.

Agentem rozliczeniowym ePłatności jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego prezes ujawnił, że od startu pilotaży za jego pomocą zrealizowano już ponad 55 tys. transakcji. Co ważne, nie ma od nich prowizji zarówno dla obywateli, jak i samorządów.

Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza na tym poprzestawać. W przyszłości dodane mają zostać także inne metody płatności, np. Apple Pay oraz Google Pay. Poza tym resort chce, aby możliwe było regulowanie także innych opłat, w tym także skarbowych.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji