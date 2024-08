Ta zmiana spodobała się użytkownikom, ale to niestety błąd

Niektórzy użytkownicy urządzeń Apple dostrzegli nową ikonę aplikacji Facebooka. Niestety, tym razem to nie jest feature, a zwykły bug.

W świecie technologii to historii przeszło powiedzeniem "It's not a bug, it's a feature", czyli w wolnym tłumaczeniu "to nie jest błąd, a funkcja". Dotyczyło ono błędu, którzy użytkownicy wykryli w Wordzie 2007. Pozwalał on na takie zmodyfikowanie plików DOCX, aby ten zamykał program. Okazało się, że było to celowe działanie programistów. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o nowej ikonce Facebooka na urządzeniach z system iOS. Tym razem to błąd.

Nowa ikona Facebooka to błąd

Użytkownicy systemu iOS 18 zauważyli, że na ich smartfonach zmieniła się ikona aplikacji Facebook. Zamiast charakterystycznego, niebieskiego koloru z białą literą "F" ikona była czarna, a litera niebieska. Wielu osobom taka zmiana się spodobała. Jednak nie mam dla nich dobrych informacji. To był błąd, a nie zamierzone działanie programistów.

Nieplanowana zmiana kolorów ikony była spowodowana bliżej nieznanym błędem, który został już podobno zlokalizowany i ruszyły już aktualizacje, które mają go usunąć.

Było to spowodowane kwestią techniczną i zostało rozwiązane. Użytkownicy zobaczą poprawkę po zaktualizowaniu aplikacji.

- powiedział Dave Arnold, Menedżer ds. komunikacji w firmie Meta.

Błąd prawdopodobnie spowodowany był nowymi ustawieniami trybu ciemnego, który możemy w iOS 18 włączać ręcznie lub wybrać automatyczne przełączanie po zachodzie słońca. Szkoda, bo w mojej ocenie nowa ikona wyglądała lepiej niż oryginalna.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena