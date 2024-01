Smartfony Motorola zyskają inteligentne funkcje dla biznesu

Motorola zaprezentowała podczas targów CES 2024 nowe, wspomagane przez sztuczną inteligencję funkcje dla platformy Moto Talk. Pokazane rozwiązania dla biznesu trafią do smartfonów tej marki.

Zaprezentowane przez Motorolę w Las Vegas wspomagane przez sztuczną inteligencję (AI) rozwiązania uzupełnią ofertę Motorola for Business. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie produktywności pracowników posługujących się smartfonami, w szczególności w branży handlowej.

Przy użyciu funkcji rozpoznawania obrazów AI Image Recognition, zespoły odpowiedzialne za obsługę sklepów mogą dużo łatwiej identyfikować produkty na półkach, gromadzić informację o ich wolumenie oraz cenach, a także uzyskać dostęp do raportów o stanie magazynowym. Ma to sprzyjać lepszemu egzekwowaniu technik merchandisingowych oraz bardziej optymalnemu zarządzaniu sprzedażą w placówkach handlowych. Korzystając z tej funkcji, kierownik lub koordynator może błyskawicznie zapoznać się z automatycznie generowanymi wskaźnikami, zamiast zbierać dane z ankiet wypełnianych przez pracowników danego sklepu. Pozwala to na optymalne zarządzanie łańcuchem sprzedaży.

Funkcja planowania tras AI Route Planning, wykorzystując sztuczną inteligencję, jest w stanie dużo efektywniej zarządzać przejazdami przedstawicieli handlowych lub zespołów terenowych. Pozwala na generowanie planów podróży, uwzględniając różne kryteria (odległość, czas, spotkania lub wizyty w placówkach handlowych) bez konieczności żmudnego ręcznego układania drogi. Narzędzie jest w stanie również generować raporty podsumowujące przebytą trasę oraz efekty, oszczędzając czas i usprawniając pracę użytkownikom platformy Moto Talk.

Moto Talk a wyniki biznesowe

Moto Talk oferuje użytkownikom biznesowym konsolę do zarządzania wszystkimi urządzeniami, harmonogramami oraz komunikacją zespołów. Oferuje także wygodne oraz bezpieczne kanały łączności – przesyłanie wiadomości i komunikację PTT (push-to-talk). Wspiera współpracę oraz wykonywanie zadań w ramach określonego zespołu. Moto Talk oferuje również wszechstronne wsparcie w ramach Motorola for Business, co powinno pozwolić klientom skupić się na prowadzeniu działalności biznesowej, bez obaw o stabilność czy bezpieczeństwo usługi.

Moto Talk jest usługą wieloplatformową i działa z systemami Android, iOS oraz Windows. Rozwiązanie opracowane przez Motorolę oferuje także inne funkcje, takie jak zarządzanie zespołem, elektroniczną ewidencję czasu pracy, monitorowanie w czasie rzeczywistym i zarządzanie zadaniami. Dostępne rozwiązania można dostosować do potrzeb różnych biznesów i skalować zależnie od ich wielkości oraz potrzeb użytkowników.

AI z Tech World na CES 2024

Podczas wydarzenia Lenovo Tech World '23 Motorola zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju AI, przedstawiając jednocześnie kilka koncepcji ich zastosowania. Te nowe funkcje, wraz z rozwiązaniami sztucznej inteligencji dla platformy Moto Talk, zostały pokazane również na CES 2024 w Las Vegas.

Celem, jaki przyświeca tym innowacjom, jest zapewnianie użytkownikom smartfonów Motorola nowych możliwości oraz większej wygody w codziennym korzystaniu z urządzeń. Wśród zaprezentowanych nowości są generowane przez AI personalizowane tapety, które ożywiają ekran smartfona, nowatorskie funkcje ochrony prywatności, będące w stanie maskować poufne dane oraz narzędzie do skanowania dokumentów, paragonów i faktur. Nowe rozwiązania mają pozwolić także na streszczanie notatek, e-maili czy czatów, tworząc krótkie i przejrzyste podsumowania.

