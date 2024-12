mObywatel z nową usługą. Ułatwi ci kontakt z fiskusem

Jeśli chcesz odwiedzić Urząd Skarbowy, to już teraz możesz zapisać się na wizytę przez dedykowaną stronę internetową. W przyszłym roku jednak ma być o niebo łatwiej. Umówimy się na wizytę w Urzędzie Skarbowej za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Mało kto lubi odwiedzać Urząd Skarbowy, ale trzeba docenić fakt, że coraz więcej spraw możemy załatwić zdalnie, bez pojawiania się w urzędzie. A każda funkcja ułatwiająca umawianie wizyt, to kolejny powód do radości. Czy może być wygodniej niż umówienie się na wizytę poprzez aplikację mObywatel? Okazuje się, że w 2025 roku będzie to już możliwe.

Obecnie na wizytę w urzędzie skarbowym można zapisać się przez specjalną stronę internetową, ale to rozwiązanie jest wprowadzane do e-Urzędu Skarbowego, a w przyszłym roku ma być zintegrowane z aplikacją mObywatel.

- powiedział w rozmowie z PAP, szef KAS, Marcin Łoboda.

Plany na 2025 rok mówią wyraźnie, że aplikacja mObywatel została zintegrowana z systemem rezerwacji wizyt w Urzędzie Skarbowym. Prace nad wdrożeniem nowej funkcji do e-Urzędu Skarbowego są w toku. Wszystko po to, aby nam, obywatelom umożliwić na zdalne załatwianie wielu spraw i zminimalizować biurokrację.

Warto przypomnieć, że od 1 października działa także scentralizowana infolinia Krajowej Administracji Skarbowej, która umożliwia sprawny kontakt z urzędami. Obsługuje ona dziennie około 5 tysięcy połączeń. Wszystkie one są bezpieczne dzięki usłudze telePIN.

Usługa rezerwacji wizyt

Umożliwia ona rezerwację wizyty w wybranym urzędzie, z wyprzedzeniem 21 dni. W samym roku 2024, zarezerwowano tą drogą już ponad 3,1 mln wizyt. Rezerwacji można dokonać przez stronę gov.pl, infolinię KAS oraz w urzędzie. Integracja z mObwatelem z pewnością ułatwi dostęp do usług szerszemu gronu petentów.

