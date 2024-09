Rząd ma pomysł, jak ściągnąć z Polaków podatki. Wykorzysta mObywatela

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zapowiedział rewolucję w aplikacji mObywatel. Do końca 2025 roku jedna z funkcji ma być dostępna w całej Polsce.

Aplikacja mObywatel niemal z miesiąca na miesiąc otrzymuje nowe funkcje. W ostatnim czasie została wzbogacona między innymi o moduł "Bezpiecznie w sieci", w którym Polacy mogą zgłaszać oszustwa i podejrzane strony internetowe. Poza tym mObywatel pozwala też na płacenie podatków, np. od nieruchomości. Funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich, ale to ma się zmienić.

ePłatności w mObywatel dla wszystkich Polaków

Aktualnie funkcja ePłatności w aplikacji mObywatel wprowadzana jest pilotażowo w gminach, które wyrażą taką chęć. Za jej pomocą można opłacać kilka podatków, np. od nieruchomości lub za wywóz śmieci. Testy potrwają do końca roku. Tymczasem z zapowiedzi Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wynika, że do końca 2025 ePłatności będą już dostępne dla wszystkich Polaków.

W pierwszej połowie 2025 r. chcemy przeprowadzić niezbędną legislację w tej sprawie, a do końca roku usługa miałaby objąć cały kraj.

- powiedział Minister Cyfryzacji.

Aktualnie ePłatności są dostępne w około 60 gminach, więc dostępność funkcji nadal jest mocno ograniczona. Dobrze, że rząd chce to zmienić, natomiast przyjdzie nam na to poczekać jeszcze kilka miesięcy, o ile obietnice zostaną spełnione. Natomiast do końca tego roku w mObywatelu ma się pojawił moduł mStłuczka, który pozwoli kierowcom na szybkie spisanie oświadczenia w przypadku kolizji drogowej.

