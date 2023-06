mObywatel z ważną nowością. Dotyczy dzieci

Obywatele Ukrainy mogą dodawać dokumenty swoich dzieci do aplikacji mObywatel. W ten sposób mogą potwierdzić ich tożsamość oraz status na terenie Polski, a także posłużyć się elektronicznym dokumentem na przykład podczas zapisywania dziecka do lekarza czy załatwiając sprawę urzędową.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wprowadzeniu nowej funkcji do mObywatela, z której skorzystają przebywający w Polsce obywatele Ukrainy, którzy mają dzieci. Mogą oni dodać w aplikacji dokumenty swoich dzieci, by potem posłużyć się nimi niemal w każdej codziennej sytuacji, na przykład zapisując dziecko do lekarza, załatwiając sprawy urzędowe lub podczas kontroli.

Elektroniczny dokument Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze dane obywatela Ukrainy: imię, nazwisko, nadany numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo. Za jego pomocą można:

wyświetlać swoje dane osobowe i potwierdzić tożsamość,

potwierdzić status,

korzystać z praw w sytuacjach przewidzianych przez polskie prawo.

Jak to zrobić?

Aby dodać dokument Diaa.pl swojego dziecka, należy:

zalogować się do aplikacji mObywatel,

pobrać dokument Diia,

uwierzytelnij się Profilem Zaufanym,

klikając w zakładkę „Dzieci” wybrać dane dziecka, dla którego chce się pobrać dokument,

po zaznaczeniu oświadczeń, w aplikacji pojawi się dokument cyfrowy dziecka.

Jakie warunki trzeba spełnić?

W ramach usługi Diia.pl pojawią się dane dzieci użytkownika, jeśli:

dziecko posiada w rejestrze status UKR,

dziecko posiada w rejestrze zarejestrowany: wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie (wraz ze zdjęciem),

dziecko jest powiązane z nr PESEL obywatela Ukrainy (jeżeli przy rekordzie dziecka znajduje się PESEL tylko jednego rodzica, wówczas tylko ten rodzic będzie miał możliwość prezentacji danych dziecka w swojej aplikacji),

dziecko jest osobą niepełnoletnią.

Dokument elektroniczny Diia.pl spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Dodatkowo, obywatele Ukrainy przebywający w Polsce mogą skorzystać z aplikacji mObywatel w celu korzystania z usługi e-recepty oraz posługiwania się Unijnym Certyfikatem COVID.

Google News

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji