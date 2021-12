mObywatel: 200 tysięcy testerów nowej wersji aplikacji. Ty też masz szansę!

Powstaje nowa wersja rządowej aplikacji mObywatel. Po trwających wcześniej testach w małej 200-osobowej grupie rozpoczyna się kolejna faza: tym razem do grona testerów może dołączyć nawet 200 tysięcy użytkowników.

Testowa wersja nowej odsłony mObywatela powinna być już dostępna do pobrania w sklepach z aplikacjami na Androida i iOS, a tym razem twórcy aplikacji rozszerzyli grono osób, które mogą sprawdzić możliwości aplikacji.

Pierwsza tura testów nowej wersji mObywatela ruszyła pod koniec wakacji. Wtedy zgłosiły się do niej blisko dwa tysiące osób. Z tej grupy twórcy aplikacji wyłonili 200 testerów, którzy jako pierwsi mieli okazję zapoznać się z nową wersją programu.

Dotychczas, wspólnie z testerami, przeprowadziliśmy dwa scenariusze testowe. Dodatkowo w indywidualnych kontaktach z użytkownikami zweryfikowaliśmy kilka przygotowanych poprawek

– wyjaśnia minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Okazało się, że zainteresowanie nową wersją aplikacji było tak duże, że jej autorzy postanowili zweryfikować jej działanie na próbie obejmującej aż 200 tysięcy użytkowników.

Nowa wersja mObywatela już trafiła do sklepów z aplikacjami. Kto będzie mógł się przekonać, jak działa? Algorytm sklepów losowo dobierze 200 tysięcy użytkowników, którzy jako pierwsi będą mieli okazję zainstalować program. Pozostała część korzystających z mObywatela otrzyma szansę na aktualizację kilka dni później.

mObywatel – co nowego?

W najnowszej wersji mObywatela znalazło się kilka usprawnień. Wśród są drobne, choć przydatne zmiany ułatwiające logowanie – np. brak konieczności dodatkowego wybierania przycisku potwierdzającego po wpisaniu kodu PIN.

O wiele ważniejszą zmianą, choć niezauważalną dla wielu osób, będzie wprowadzenie nowego, jeszcze silniejszego algorytmu szyfrowania danych w aplikacji (AES-256). Część osób – w związku ze zmianami – może być również poproszona o nadanie nowego kodu PIN do aplikacji.

Wśród nowości jest także dodanie do aplikacji dokumentu uprawniającego do realizacji zniżek na podróże kolejowe. Adam Andruszkiewicz przekonuje, że to właśnie w pociągach mObywatel stał się jednym z najwygodniejszych sposobów na okazanie swojej tożsamości. Wyjaśnia też, że kolejarze zauważyli, jak wielu pasażerów korzysta z mObywatela i postanowili wzbogacić aplikację o własny dokument Ulgowa Usługa Transportowa. Jest to nowość, z której ucieszą się pracownicy kolei i ich rodziny, bo oni są uprawnieni do posługiwania się UUT.

