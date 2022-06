Microsoft Edge ułatwi przesyłanie plików na telefon

Microsoft Edge przyniesie kolejne udogodnienie. Tym razem o wiele łatwiej będzie przerzucać pliki na telefon.

Microsoft planuje kolejne udoskonalenie swojej przeglądarki. Microsoft Edge jest drugą najpopularniejszą przeglądarką na świecie, tak więc Microsoft może mówić o sukcesie. To głównie on stoi na drodze do monopolu Google Chrome.

Microsoft Edge pozwoli na szybki dostęp do plików

Niedługo Microsoft wprowadzi kolejną ciekawą funkcję. Będzie to Drop. Na czym będzie polegał? Będziemy mogli łatwo i szybko przesyłać pliki i notatki pomiędzy różnymi urządzeniami, na których mamy zainstalowaną przeglądarkę Edge. Wystarczy zrzucić plik w odpowiednie okienko i gotowe. Oczywiście konieczne będzie zalogowanie się na swoim koncie. W błyskawiczny sposób przeniesiemy coś między komputerem i telefonem.

Nowa funkcja będzie działała na podstawie dysku OneDrive. Obecnie Drop jest dostępny wyłącznie dla użytkowników testowego Edge Canary 104. Musimy zatem jeszcze poczekać, zanim funkcja będzie publicznie dostępna.

Microsoft pracuje też nad ulepszonym importem danych z Google Chrome. Za każdym uruchomieniem Edge'a będziemy mogli dokonać importu kart, haseł, historii przeglądania czy nawet ustawień przeglądarki.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: neowin