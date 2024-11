Google Maps z wyczekiwaną nowością. Wymusiła ją Unia Europejska

Apple zapowiada duże zmiany dla europejskich użytkowników. Dotyczą one między innymi Map Google.

Unia Europejska od lat przygląda się praktykom technologicznych gigantów, często oskarżając ich o działania antykonkurencyjne. Na liście znalazło się również Apple, na którym urzędnicy wymusili liczne zmiany. Firma z Cupertino nie miała wyboru i musiała się do nich dostosować. Część zmian niedługo wejdzie w życie.

Apple dostosowuje się do nowych wymogów

Apple opublikował nowy dokument, w którym informuje i zmianach, które zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. W ten sposób firma zamierza dostosować swoje systemy operacyjne oraz urządzenia do europejskiego aktu o rynkach cyfrowych. Nowość dotyczy między innymi możliwości ustawienia domyślnych aplikacji na iPhonie lub iPadzie.

Już niedługo Apple pozwoli wszystkim użytkownikom swoich sprzętów na ustawienie domyślnych aplikacji do nawigacji oraz tłumaczeń. Oznacza to, że w końcu korzystanie z Map Google stanie się na telefonach z nadgryzionym jabłkiem dużo łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Z dokumentu wynika, że zmiana wejdzie w życie na jesień 2025 roku. W tym czasie firma z Cupertino powinna wprowadzić system iOS 18.4. Prawdopodobnie nastąpi to w kwietniu przyszłego roku i to właśnie od tego wydania możliwa będzie zmiana domyślnych aplikacji do nawigacji oraz tłumaczeń. Już teraz, bo od iOS 18.2, Apple pozwala na zmianę domyślnych aplikacji do wiadomości i dzwonienia.

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena