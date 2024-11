Mapy Google z nietypową zmianą. Będą nowe oznaczenia

Google szykuje kolejną zmianę w aplikacji Map na Androida oraz iOS. Tym razem chodzi o oznaczenia.

W ostatnim czasie Mapy Google przeszły kilka zmian. Zostały wzbogacone o sztuczną inteligencję Gemini, przeniesiono miejsce wyświetlania pogody, a do tego zmieniono też kolorystykę. Tym razem Google postanowił namieszać w oznaczeniach aplikacji, i to zarówno w wersji na Androida, jak i iOS.

Mapy Google z nowymi oznaczeniami

Jeśli teraz wejdziecie w ustawienia aplikacji Map Google, to zobaczycie w nich oznaczenie wersji w stylu 11.144.01045, przynajmniej na Androidzie. Na iOS będzie to 6.142.0.91970. To się wkrótce zmieni, bo Google nie tylko postanowił oznaczenia ujednolicić, ale też przemodelować.

Kolejne wersje aplikacji Map mają mieć zmienione oznaczenia. Nowe wydanie appki będzie miało oznaczenie w stylu 24.47.01.697822364. Skąd taka zmiana? Po pierwsze, aby obie wersje (na Androida i iOS) miały dokładnie tak sam system oznaczeń. Po drugie, z podobnego mechanizmu Google korzysta przy innych swoich aplikacjach, np. Usługach Google Play. Pierwsza liczba oznacza w nich rok, a druga tydzień wydania aktualizacji. To wprowadza znacznie większy porządek.

Zmiana nie ma żadnego wpływu na interfejs czy funkcje Map Google.

Źródło zdjęć: JarTee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena