Mapy Google z nowością. Na pewno spodoba się Polakom

Chcielibyśmy móc powiedzieć, że nam się to nie przyda, ale bylibyśmy w błędzie. Nadejdzie taki dzień, kiedy docenimy nową funkcję od Google'a. W popularnej aplikacji będzie można zgłaszać opóźnienia, jakie występują w komunikacji publicznej.

Nowość pojawi się najpierw w USA, a z czasem będzie udostępniania także w innych krajach.

Nowa funkcja w Mapach Google - zgłaszanie opóźnień w transporcie zbiorowym

Całkiem niedawno Google na swoim blogu opublikowało wskazówki, których celem jest ułatwienie podróży w okresie świątecznym. Jedną z informacji była też ta, że będzie można w szybki sposób sprawdzić ewentualnie opóźnienia pociągów i autobusów dalekobieżnych. Będą wiarygodne, bowiem zgłaszać je będą mogli przewoźnicy oraz użytkownicy.

Stąd taki pomysł? Nie trzeba daleko szukać. Planowanie podróży komunikacją miejską jest coraz bardziej popularną formą poruszania się. W związku z tym po aplikację do Google'a coraz częściej sięgają nie tylko kierowcy, ale także użytkownicy transportu zbiorowego. I z pewnością jej nie porzucą bowiem, już od jakiegoś czasu można sprawdzić w niej trasy pociągów, tramwajów oraz autobusów. I choć może nie ma w tym zakresie wielu rozwiązań, te które są, okazują się w większości przypadków wystarczające. Przede wszystkim, mają jeden główny atut - są łatwe w obsłudze. Ale to nie wszystko, każdy użytkownik docenia jej globalny zasięg. Ta ostatnia cecha, przydaje się głównie za granicą, kiedy często nie mamy dostępu do lokalnych aplikacji, ułatwiających podróżowanie.

Nowa funkcja ma jeszcze bardziej ułatwić planowanie podróży. Mają być w niej dostępne informacje o opóźnieniach w transporcie zbiorowym. Mapy Google mają pobierać dane bezpośrednio od przewoźników i aktualizować je w czasie rzeczywistym. `Ale to nie wszystko. Opóźnienia będą mogli zgłaszać także samodzielnie użytkownicy. Przy poszczególnych stacjach i przystankach będzie widoczny przycisk "Zgłoś opóźnienie". Ponadto, pasażerowie będą mogli potwierdzić, czy opóźnienie nadal występuje lub zgłosić poprawkę.

Nie ukrywamy, że wydaje nam się, że funkcja ta może w szczególności przypaść do gustu polskim użytkownikom. Wszystko z powodu występujących dość często opóźnień pociągów oraz autobusów.

