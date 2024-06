Mapy Google stracą jedną funkcję. Pewnie nawet jej nie znasz

Mapy Google są szalenie użyteczne, ale aplikacja aż puchnie od funkcji, których mało kto używa. Jedna z nich zostanie wyłączona w 2025 roku.

Funkcja, o której mowa, to możliwość obserwowania ulubionych miejsc tak samo, jak ich profili w mediach społecznościowych. W ten sposób można w teorii być na bieżąco z promocjami w ulubionym sklepie czy zmianami menu w restauracjach. Została wprowadzona w 2018 roku, ale założę się, że nawet o niej nie wiesz. Nie wie o niej też sporo firm, dla których została stworzona.

Google Maps. Koniec obserwowania firm

Dlatego Google zamierza usunąć możliwość obserwowania profili firm i miejsc z aplikacji do nawigacji. Oznacza to, że zniknie przycisk „+ Follow”, widoczny przy nielicznych profilach firm, które postanowiły skorzystać z tego kanału kontaktu z klientami. Zresztą możliwe, że sam przycisk został już usunięty z interfejsu aplikacji, bo od bardzo dawna go nie widzieliśmy w swoich aplikacjach. Nie ma też żadnej wzmianki o nim w aktualnej wersji dokumentacji Map Google.

Ślady planów Google zostały znalezione w wersji testowej aplikacji Google Maps dla Androida (wersja 11.134.0103 beta). Stąd wiemy, że funkcja zostanie wyłączona w styczniu 2025 roku. Użytkownicy zobaczą odpowiednie ostrzeżenie, gdy kod trafi do wersji stabilnej Map Google.

