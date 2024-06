Mapy Google doprowadzone do ładu. Koniec irytującego błędu

Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Jednak w ostatnim czasie powodowała liczne problemy. Najnowsza aktualizacja je naprawia.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Można dyskutować, czy jest najlepsza, ale faktem jest, że korzystają z niej miliony użytkowników na całym świecie. Niestety, w ostatnim czasie miała ona irytujący błąd, który znacząco utrudniał precyzyjne poprowadzenie nas do celu. Na szczęście już to naprawiono.

Mapy Google się ogarnęły

W ostatnim czasie użytkownicy Map Google donosili o kilku irytujących problemach z aplikacją. Jeden z nich dotyczył wytyczania trasy z dodatkowymi punktami. Normalnie powinniśmy być w stanie dodać ich aż 9, ale przez błąd nie było to możliwe. Nawigacja mogła nas poprowadzić tylko z jednego punktu do drugiego, z żadnymi dodatkowymi przystankami po drodze.

Informacja o problemie szybko dotarła do Google i rozpoczęły się prace nad poprawką. Te zostały już zakończone i aktualizacja, która naprawia błąd, została udostępniona wszystkim użytkownikom. Osoby, które wcześniej informowały o problemie, potwierdzają, że ten już nie występuje i ponownie możemy dodawać do trasy dodatkowe punkty.

Nowe wydanie, które naprawia wcześniejszy błąd, oznaczone jest jako 11.131.0102 build 1067550236. Jeśli chcecie sprawdzić swoją wersję Map Google, to musicie wejść w ustawienia systemowe, aplikacje, znaleźć na liście Mapy i tam powinna znajdować się stosowna informacja. Jeśli nie macie jeszcze najnowszego wydania, to nie ma powodów do obaw. Wkrótce aktualizacja powinna się pojawić w Sklepie Play.

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena