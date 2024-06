Kupujesz ubrania online? Jest pewna nowość

Wolisz robić zakupy online, niż stać w kolejkach, ale nie zawsze wiesz, czy dana rzecz będzie pasowała rozmiarem? Aplikacja Fytted Stylista mody AI może ci się spodobać, i najważniejsze - zapomnisz co to zwroty.

Komu z nas nie przydarzyło się, podczas zakupów online, że zamówiliśmy zły rozmiar, albo braliśmy dwa, bo nie byliśmy pewni, który będzie pasował lepiej? Potem trzeba było odsyłać niepasujące egzemplarze i proces zakupu się niepotrzebnie wydłużał.

Dostępny w Apple store, Fytted Stylista mody AI, wyszedł temu naprzeciw i postanowił uczynić zakupy znacznie przyjemniejszymi oraz zminimalizować liczbę zwrotów. Umożliwia on przeskanowanie ciała telefonem przed naciśnięciem przycisku zakupu.

Fytted to wcześniejszy MeasureMe AI, czyli działający od 2 miesięcy startup AI, który używa iPhone'ów do obliczania wymiarów ciała, a następnie dopasowuje te szczegóły do tabel rozmiarów różnych marek. Dzięki temu, dowiesz się, jaki rozmiar kupić, niezależnie od tego, w którym sklepie online robisz zakupy. (Oczywiście dana marka musi współpracować z Fytted i mieć podane dane w tabeli.)

Lista współpracujących marek ze sklepem stale rośnie. Jedną z korzyści dla partnerów jest redukcja liczby zwrotów. Już w samym 2023 sprzedawcy stracili 38 miliardów dolarów, ponieważ 24% odzieży zakupionej w internecie zostało odesłanych.

Według raportu US Census Bureau, handel elektroniczny stanowi jeszcze ułamek całkowitej sprzedaży, ale cały czas rośnie. Przewiduje się, że do 2027 roku, zakupy online będą stanowiły 41% sprzedaży.

Technologia Fytted była początkowo częścią uczelnianej aplikacji sportowej AllAthlete, która pomagała sportowcom udostępniać swoje dane osobom rekrutujacym do różnych drużyn. Ale narzędzie spodobało się nie tylko sportowcom.

Zauważyliśmy, że różni ludzie mierzyli swoje ciała. To nie byli wcale tylko sportowcy.

- powiedział prezes Fytted, Greg Auerbach.

To wyjaśnia, dlaczego w aplikacji odzieżowej znalazły się wymiary takie, jak obwód bicepsa, rozpiętość ramion i długość piszczeli. Ale spokojnie - znajdziemy tu także długość nogawki, rękawa oraz szerokość talii. Co więcej, Fytted oferuje też usługi stylizacyjne, które "pomogą podreślić atuty i wyróżnić się dzięki stylizacjom". Wkrótce Fytted planuje dodać renderingi ciała 3D, a także funkcję, która pozwoli zobaczyć, jak dane ubranie będzie na tobie wyglądać.

Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać w sklepie Apple. Jest jednak jedno poważne ograniczenie - aby skorzystać z aplikacji trzeba mieć iPhone Pro.

Zobacz: Polki robią to częściej niż panowie. Wystarczy im internet

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marina Demeshko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: cnet.com