Koniec ze żmudną koniecznością. Android zrobi to sam

Koniec ze żmudnym logowaniem się do każdej aplikacji z osobna. Google szykuje nowość, która znacząco ułatwi konfigurowanie nowego telefonu lub tabletu.

Wszyscy wiemy, jak nużące i czasochłonne bywa konfigurowanie nowego telefonu. Co prawda wiele danych da się przenieść, a w przyszłym roku będzie to jeszcze łatwiejsze, ale nadal trzeba logować się do wszystkich aplikacji z osobna. Google znalazł na to sposób.

Koniec z logowaniem się do aplikacji

Google wprowadza na Androida funkcję o nazwie Restore Credentials, która bazuje na Credential Manager API. W praktyce sprowadza się ona do tego, że przy konfiguracji nowego urządzenia zostaną na nie przeniesione wszystkie dane, w tym te logowania. Oznacza to automatyczne przeniesienie kont, bez konieczności ponownego logowania. Wszystko zrobi się automatyczne, a my od razu będziemy mogli korzystać ze wszystkich serwisów na nowym urządzeniu.

Dane logowania mają być przechowywane na urządzeniu, oczywiście w formie zaszyfrowanej. Jeśli kopie danych trzymamy w chmurze, to tam również trafią, także w bezpiecznej formie. Dzięki temu konfiguracja nowego urządzenia będzie dużo łatwiejsza i przyjemniejsza.

Na razie nie wiadomo, kiedy Google wprowadzi Restore Credentials na Androida. Wiele zależy też od deweloperów, którzy będą musieli zaimplementować nowość w swoich aplikacjach. Bez tego automatyczne logowanie po przeniesieniu danych nie będzie możliwe.

Źródło zdjęć: Capix Denan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google