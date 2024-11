Komputronik ma własną aplikację mobilną. Będzie sypał okazjami

Trudno dziś znaleźć dużą sieć sklepów z elektroniką, która nie ma własnej aplikacji mobilnej. Swoją apkę na smartfony wprowadził także Komputronik i zapowiada w niej liczne promocje.

Komputronik dał się wyprzedzić konkurencji, która od dawna ma swoje aplikacje mobilne, a do jej stworzenia firmę przekonały wyniki badań preferencji Polaków. Okazuje się, że aż 74% konsumentów korzysta z dedykowanych aplikacji mobilnych, aby kupować elektronikę, a 76% używa ich do sprawdzania lub porównywania cen. Co więcej, elektronika to najczęściej wybierana przez użytkowników aplikacji mobilnych (62%) kategoria produktów o wysokiej wartości. Dla 60% respondentów liczy się także możliwość przeglądania opinii innych klientów oraz dodawania własnych rekomendacji.

W aplikacji Komputronik będą okazje i promocje

W odpowiedzi na wyniki badań sieć sklepów Komputronik wprowadziła własną aplikację, która ma zapewnić użytkownikom wygodę podczas zakupów oraz dostęp do licznych okazji i ofert specjalnych.

Od pewnego czasu obserwujemy dynamiczny wzrost liczby użytkowników korzystających z naszego sklepu na urządzeniach mobilnych. Naturalną konsekwencją stało się uruchomienie dedykowanej aplikacji zakupowej

– wyjaśnia Karolina Pietz-Drapińska, Marketing & Digital Development Director z Komputronik S.A.

W aplikacji Komputronik czeka na klientów dostęp do dodatkowych benefitów, takich jak darmowa dostawa bez żadnych ograniczeń, możliwość zakupu na raty 0% oraz wydłużone prawo zwrotu.

Jak przekonują twórcy, aplikację warto pobrać już teraz, nawet jeśli zakupy planowane są później, ponieważ Komputronik będzie w niej udostępniał informacje o najlepszych ofertach. W aplikacji, w ramach Okazji Dnia, codziennie dostępny jest jeden wybrany produkt, który Komputronik oferuje w cenie promocyjnej.

Komputronik deklaruje też, że będzie regularnie monitorował i analizował sposób użytkowania aplikacji, by stale dostosowywać ją do potrzeb klientów – pod kątem funkcji, możliwości, jak i oferty produktowej oraz usługowej.

Aplikacja Komputronik jest dostępna do bezpłatnego pobrania bezpośrednio w popularnych sklepach z aplikacjami: Google Play, iOS – App Store, AppGallery lub na stronie sklepu.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Komputronik

Źródło tekstu: Komputronik