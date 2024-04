W iOS 18 co będzie na telefonie, zostanie na telefonie

Apple przygotowuje kolejną wersję systemu dla iPhone’a. Wśród nowych funkcji będzie mnóstwo zastosowań dla sztucznej inteligencji.

Już 10 czerwca ruszy konferencja WWDC, której gwiazdą będzie nowy system mobilny Apple. Nie trzeba się szczególnie wysilać, by domyślić się, że zostanie on napakowany sztuczną inteligencją, Apple jednak zamierza pokazać światu, jak to zrobić, by uspokoić klientów.

Dane nie opuszczą telefonu

Według informacji dostarczonych przez Marka Gurmana z Bloomberga, Apple ponownie zamierza kusić klientów ochroną prywatności. Jeśli to tylko możliwe, sztuczna inteligencja będzie działać lokalnie i dane nie będą wysyłane z iPhone’a do chmury. W ten sposób będą działać wszystkie modele „pierwszego kontaktu”, czyli takie, z którymi użytkownik spotka się w codziennych sytuacjach. Dotyczy to również modelu językowego, który stanie za dostarczaniem odpowiedzi i interpretacją poleceń.

Ma to oczywiście wady i zalety. Wadą będzie zapewne brak dostępu do bardziej złożonych i wymagających modeli, zdolnych wykonać zaawansowane zadania. Może to dać poczucie ograniczonych możliwości. Zaleta to oczywiście działanie oprogramowania offline, szybkość odpowiedzi oraz prywatność. Ta ostatnia zaleta może być kluczowa, bo coraz więcej mówi się o partnerstwie Apple i Google w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w chmurze. Konkretnie Apple dostarczy klientów, a Google chmurę.

To oznacza także potencjalne problemy dla posiadaczy starszych urządzeń. Interakcja z chmurą jest dostępna dla każdego, kto ma połączenie z internetem. Lokalne uruchamianie modeli jednak może okazać się zbyt kosztowne dla starszych generacji czipów Apple.

Może więc okazać się, że wiele nowości iOS 18 nie trafi na starsze iPhone’y. To będzie cios dla osób, które wydały na te smartfony dwie wypłaty rok czy dwa lata temu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bloomberg, 9to5Mac