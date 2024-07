Instagram z nowym narzędziem. Mocno w trendzie, ale jest jedno "ale"

Instagram pozwoli ludziom stworzyć wersje samych siebie, oparte na sztucznej inteligencji. Nowe studio AI firmy Meta może tworzyć takie postacie AI na potrzeby Instagrama, WhatsApp'a oraz Messengera.

Nowe narzędzie AI Studio

Meta umożliwia każdemu w Stanach Zjednoczonych tworzenie wersji AI samego siebie na Instagramie oraz innych swoich platform, za pomocą nowego narzędzia AI Studio. Pomysł polega na tym, że twórcy i właściciele firm będą używać tych profili, aby rozmawiać ze swoimi obserwatorami w ich imieniu. Także jest duża szansa, że żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi, a komunikacja z fanami będzie przebiegała szybko i sprawnie. Twory AI będa mogły rozmawiać z ludźmi bezpośrednio w wątkach czatu i odpowiadać na komentarze na koncie autora. Użytkownicy Instagrama w USA mogą korzystać z AI Studio za pośrednictwem swojej witryny lub rozpoczynając nowy czat AI, na Instagramie.

Twórcy mogą dostosowywać sztuczną inteligencję na podstawie takich rzeczy, jak treści na Instagramie, tematy, których chcą unikać w komunikacji oraz linki, którymi chcą się dzielić.

- czytamy na blogu Meta.

Będzie można także przełączać automatyczne odpowiedzi i decydować, z którymi kontami może AI wchodzić w interakcje, a które ma omijać.

AI umożliwi także tworzenie zupełnie nowych postaci, które będzie można wdrażać w innych platformach firmy Meta. Bierze się nawet pod uwagę startupy takie, jak Character.AI i Republika, gdzie ludzie nie tylko rozmawiają z chatbotami, ale także zakochują się w nich.

Produkt budzi jednak obawy

Pierwszym podejściem Meta do tej koncepcji było zlecenie kilku celebrytom stworzenia wersji samych siebie, o tym samym wyglądzie, ale o innej osobowości. Obawiano się bowiem, że wersje AI zaczną mówić niepożądane rzeczy w imieniu swoich oryginałów. Meta jest świadoma, że to ryzyko istnieje. W związku z tym, oznaczenia AI pojawiają się za każdym razem, gdzie jest wykorzystywany ten model. Wygląda na to, że odpowiedzialność za poruszane tematy będzie spoczywała na twórcy awatara.

