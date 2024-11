Instagram dodaje przydatną funkcję. Aż się chce skorzystać

Instagram ulepsza się na naszych oczach. Teraz dodaje taką funkcję, którą na pewno zauważymy. Nowością będzie możliwość udostępnienia swojej lokalizacji na żywo przez DM.

Udostępnianie lokalizacji na żywo

Funkcja ta zostanie najpierw wdrożona w kilku wybranych krajach (niestety, nie podano dokładnie w których), a następnie będzie wprowadzana do coraz to szerszego grona. Warto zatem zapoznać się z informacjami, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie. Udostępniona lokalizacja będzie działała tak do godziny czasu, następnie Instagram ją dezaktywuje. Możemy także przypiąć punkt na mapie, aby lepiej skoordynować przybycie do określonego miejsca.

Lokalizację na żywo można będzie udostępniać zarówno w prywatnych wiadomościach bezpośrednich (DM), jak i na czatach grupowych. Domyślnie jest wyłączona. Osoby, którym ją udostępniamy, mogą ją jedynie odczytać, ale nie będą mogły przekazywać dalej do innych czatów. O tym, że masz już aktualizację na swoim Instagramie, poinformuje cię wskaźnik, który pojawi się górze czatu. Udostępnianie lokalizacji możesz przerwać w dowolnym momencie, nawet upływem godziny.

